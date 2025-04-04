Москва против Новосибирска: главные битвы RDRC 2025

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» состоится главное противостояние команд столицы и Сибири

Дрэг-рейсинг во всем мире и во все времена славился своими соперничествами, многие из которых стали по-настоящему культовыми. У гостей «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будет возможность увидеть несколько интереснейших противостояний, которые сложились в RDRC в последние годы.

Кстати, билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже поступили в продажу и стоят пока недорого.

Дрэгстеры и промоды: столица против Сибири

В двух топовых классах RDRC, которые с 2025 года носят статус чемпионата России, главная интрига последних лет – это противостояние двух мощнейших команд: московского коллектива RDRC Technology и MaxRide Motorsport из Новосибирска.

Technology была создана Дмитрием Саморуковым, шестикратным чемпионом России, ставшим первым россиянином, который принял участие в топовых соревнованиях по дрэг-рейсингу в Европе и США. На стороне москвичей огромный опыт, включая международный, самые мощные машины чемпионата и большое число участников.

Дрэгстер и промод в очереди на старт.

В классе 3.99 RDRC Technology представляют Игорь Гейнрихс и Леонид Цыганков на дрэгстерах, Сергей Никитин на промоде, а в 4.5 – Максим Васильев на дрэгстере, а также Дмитрий Лисин, Илья Криксунов и сам Дмитрий Саморуков на промодах.

Сибиряк Константин Найт (слева) и москвич Дмитрий Лисин (справа).

Противостоит им новосибирская команда MaxRide Motorsport, созданная Максимом Кривобоковым и Александром Риделем. У сибиряков четыре дрэгстера: Николая Акимова в 3.99, а также Андрея Гунгера, Константина и Евгении Найт в 4.5.

У команд и пилотов в классах 3.99 и 4.5 много персональных болельщиков, которые ярко и шумно поддерживают своих.

В 2024 году впервые в истории команда MaxRide выиграла титулы в обоих топовых классах. И если Николай Акимов выиграл в доминирующем стиле, то в противостоянии Константина Найта и Ильи Криксунова все решил очный заезд на финальном этапе! Главная интрига сезона 2025 – сможет ли RDRC Technology взять реванш.

Во время заездов практически все участники команд RDRC Technology и MaxRide Motorsport встают строем позади своего пилота.

Противостояние тюнинг-ателье

В RDRC Street представлено множество различных тюнинг-ателье. Некоторые специализируются на конкретных марках и концернах, другие отличаются широким профилем работы. Зачастую в одном заезде сходятся одинаковые модели, но доработанные в разных тюнинг-ателье, что добавляет борьбе принципиальности.

Например, в классе 9.2 серии Pro Street выступают сразу три доработанных Porsche 911 Turbo S в кузове 992. Черно-красный автомобиль Аслана Ширинова доработан в Ramon Performanсe, серебристое купе Марии Кутычкиной – в Gosha Turbo Tech, а сине-белая машина Александра Лобачева – в Level Performance.

Аслан Ширинов на красном купе против Марии Кутычкиной на сером Porsche – один из эпизодов противостояния ателье Ramon Performance и Gosha Turbo Tech.

В 2024 году чемпионом стал Лобачев, который опередил Ширинова меньше чем на 20 очков – столько можно набрать за победу в одном раунде квалификации. Зато в 2023 году лучшей была Мария Кутычкина, причем с двукратным перевесом по очкам над ближайшим соперником.

Битва суперкаров

Противостояние Level Performance и Gosha Turbo Tech продолжается и в мире профессиональной техники. На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители смогут увидеть сразу несколько машин с каркасом безопасности от обоих ателье.

Level Performance выставляет в сезоне 2025 года знаменитый Lamborghini Huracan «Спартак» и BMW M5 F90 Pro Drag. Благодаря паре турбин мощность суперкара доведена до 1300 л.с., а BMW и вовсе выдает более 1500 л.с.! Причем итальянское купе выступает на дрэговых сликах с диагональным кордом.

Lamborghini Huracan «Спартак» пока удерживает титул самого быстрого итальянского суперкара в официальных соревнованиях RDRC. Но надолго ли?

Еще больше машин готовится в Gosha Turbo Tech. Весь прошлый год ателье работала с Nissan GT-R Draco Руслана Арефьева. Потенциально с ее мотора можно снять более 1800 л.с., но команда постепенно увеличивала мощность, разгоняя автомобиль.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» зрители также смогут увидеть уникальный Audi R8 ROKOT. Это пример по-настоящему глубокого тюнинга: для лучшей развесовки у немецкого суперкара даже изменена колесная база!

Эффектный прогрев шин Audi R8 ROKOT перед стартом – бёрнаут.

Еще один проект – Lamborghini Huracan «Беззубик». В отличие от проекта Level Performnace, Gosha Turbo Tech использовали кованую шатунно-поршневую группу, так что в теории потенциал машины очень высокий.

BMW против Жигулей

Одно из самых принципиальных противостояний сложилось в сезоне 2024 года в классе 9.2 Pro между Вячеславом Корнейцевым, который выступает на BMW 318i E36, и Интигамом Досмамедовым на ВАЗ-2101.

«Трешка» гонщика из Клина оснащена четырехцилиндровым мотором Opel мощностью 650 л.с. и автоматической коробкой от Toyota, а двигатель «копейки» пилота из Набережных Челнов выдает 550 л.с. Обе машины эффектно выглядят и быстро едут.

Первую половину сезона они сражались между собой за лидерство в чемпионате, а на третьем этапе провели самый яркий заезд сезона: Жигули сделали эффектное вилли, оторвавшись от земли на метр, и продолжили заезд, а BMW врезалась в стену в самом конце дистанции и пересекла линию финиша боком.

Тогда сразу стало ясно, что восстановить машину Вячеславу к четвертому этапу не получится. Взвесив все за и против, решил пропустить этап и Интигам. Но помочь Корнейцеву взялось все автомобильное сообщество Клина – среди участников RDRC был организован сбор средств на восстановление машины. Подвести поддержавших его людей пилот не мог и подготовил машину уже к следующей гонке.

Все это создало определенное напряжение между пилотами, а заезды между ними стали принципиальными. Впрочем, титул не достался ни тому, ни другому. После аварии BMW не поехала столь же быстро. Возникли проблемы и у Жигулей.

Один из самый ярких заездов RDRC 2024: Жигули Интигама Досмамедова встают на задние колеса в начале дистанции, а BMW Вячеслава Корнейцева врежется в стену перед самым финишем в ее конце.

Чемпионом в классе 9.2 Pro в итоге стал Егор Завьялов на Ford Mustang. Но в сезоне 2025 года он переходит в более быстрый класс, так что у Корнейцева и Досмамедова есть все возможности разыграть титул между собой.

Suzuki против Kawasaki

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» будет на что посмотреть и любителям двухколесной техники. Основной мотоцикл RDRC Moto, на котором выступает большинство райдеров, – это Suzuki GSX1300R Hayabusa.

«Сокол», а именно так с японского переводится название байка, популярен у дрэг-рейсеров во всем мире. Он легко тюнингуется, стабилен, надежен и красив.

Но есть и те, кто идет против течения. Самый массовый мотоцикл гонок помимо Suzuki – это Kawasaki. Причем в RDRC Moto выступают как дорожные «Кавы», так и подготовленные специально для трека.

Suzuki GSX1300R Hayabusa против Kawasaki ZX1400 – классическое противостояние дрэг-рейсинга на мотоциклах.

Самый быстрый Kawasaki – красный ZX1400 Даниила Ковалева. Эта модель создавалась специально как «убийца Hayabusa», а ее дизайн – отсылка к пауку-птицееду, который питается яйцами хищников. Ковалев регулярно поднимается на пьедестал почета и портит кровь даже самым быстрым райдерам на «Соколах».

В стритовых категориях выделяется Александр Пасечник на Kawasaki H2SX. Гонщик из Коврова – известный настройщик и тюнер мотоциклов. Он дорабатывает мотоциклы для многих участников, причем значительную часть из них составляют Hayabusa. Но для себя Пасечник выбрал редкий Kawasaki – H2SX, который стал первым за долгие годы серийным наддувным мотоциклом.

Самая успешная девушка гонок

Во всем мире в дрэг-рейсинге выступает много девушек. Причем речь идет не только о стритовых категориях, но и о самой быстрой технике. В России на дрэгстере пока выступает только участница класса 4.5 Евгения Найт, хотя Анастасия Борисова уже тестировала дрэгстер топовой категории 3.99.

Кристина Бусто – штатный тест-пилот ателье Ramon Performance. Она участвует в гонках на самой разнообразной технике, доработанной ее мужем. В ее коллекции – не один десяток кубков.

Тем не менее, до недавнего времени существовал специальный сквозной женский зачет, в котором принимали участие все пилоты вне зависимости от основного класса. Стать самой успешной девушкой этапа всегда было почетно.

В последние годы женщин в дрэг-рейсинге стало так много, а уровень их профессионализма вырос настолько, что организаторы приняли решение больше не выделять их среди других участников. Тем не менее, победить других девушек хочет каждая участница, а очные заезды с участием двух пилотов всегда особенно захватывающие.

Решение очевидно!

Москва или Новосибирск, дрэгстеры или промоды, Suzuki или Kawasaki, Level Performance или GTT, Lamborghini или Nissan?

Узнать, кто выйдет победителем из каждого противостояния, вы сможете на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Точный адрес: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее, потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня!

Реклама/ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHyB4T7J4

Фотографии с ЗА РУЛЕМ ФЕСТ 2024 – найдите себя (или свою машину) на фото.