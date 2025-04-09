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Из-за заморозков треснул бачок омывателя? Вот что можно сделать

Эксперт Ревин оценил народный метод ремонта системы омывателя ветрового стекла

Никто не ожидал заморозков в начале апреля, но они случились. При этом многие автомобилисты уже перешли на летнюю омывайку или на обыкновенную воду, из-за чего система омывателя вышла из строя. Но не все так плохо.

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Юридический аспект неработающего омывателя

При неработающем омывателе ветрового стекла запрещена постоянная эксплуатация транспортных средств. Вместе с тем, данный дефект не запрещает движение автомобиля к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности. И, тем не менее, остаться без омывателя ветрового стекла на грязных весенних дорогах – это сродни лотерее: доедем ли до пункта назначения или что-то случится?

Что ломается в системе омывателя

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Омыватель на автомобиле может отказать, если:

  • треснул бачок при замерзании в нем воды;
  • вышел из строя насос;
  • вся система от бачка до форсунок замерзла.

Бороться с последним дефектом можно, поместив автомобиль в теплый бокс (в гараж, на подземную парковку, в автосервис).

Странный совет по ремонту бачка омывателя

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Насос или бачок при повреждении нужно менять, но есть одно народное средство. Несколько сомнительное, но все же. Люди советуют вставить в бачок омывателя полиэтиленовый пакет и в него налить омывайку.

Сомнительность совета в том, что не все бачки находятся близко к капоту. Как, например, вставить пакет в бачок, скрытый в нижней части бампера? И самое интересное: как наладить забор жидкости насосом из нижней части недырявого пакета?

Такой совет пригоден только для простейших бачков с верхним насосом, применявшихся на Жигулях и Москвичах и располагавшихся в доступной части моторного отсека.

Как решить проблему системы омывателя

На современном автомобиле доехать до сервиса можно, просто наполнив незамерзайкой пластиковую бутылку с отверстием в пробке и при необходимости поливая из нее стекло. Да, придется опускать боковое стекло, но привод стеклоподъемников у современных автомобилей электрический.

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Если быстро поменять бачок не позволяют трудности с наличием или финансами, то можно использовать бачок от отечественной техники. Только лучше взять модель бачка с нижним насосом и постараться установить его поближе к капоту.

Присоединиться к шлангу форсунок стеклоомывателей не составит труда: используйте отрезок пластиковой или резиновой трубки. Питание на насос можно подвести с помощью проведенного в салон через дверной проем тонкого плюсового провода, подключаемого к центральному контакту штекера прикуривателя. Минус вы подсоедините под капотом. И с такой времянкой можно ездить достаточно долго.

  • Эксперт Колодочкин назвал реальные сроки службы основных элементов в автомобиле.

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Ревин Алексей
Фото:Unsplash
Количество просмотров 25
09.04.2025 
Фото:Unsplash
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