Летняя омывайка: стоит ли на нее тратиться? Мнения экспертов

Что мы заливаем летом в бачок омывателя? Чаще всего — чистую воду или «коктейль» со средством для мытья посуды, чтобы стекло лучше отмывалось от грязи и налипшей мошкары. Мы выяснили, какими последствиями это может обернуться.





Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»:

Вода стекло отмоет плохо, а систему очистки засорит

В водопроводной воде содержится большое количество солей. Осадок от них может засорить распылители. Помимо этого, вода плохо отмывает следы от насекомых, древесной смолы или расплавленного битума. Именно для очистки жиров и органических элементов в омывающей жидкости предусмотрены ПАВы — поверхностно-активные вещества.

Некоторые автомобилисты, заливая воду в стеклоочиститель, пытаются компенсировать ПАВы добавлением жидкости для мытья посуды или кондиционера для белья. Делать этого не стоит: бытовая химия имеет вязкую консистенцию, может не до конца раствориться в воде и засорить патрубки и распылители. А еще может вспениться, залить мотор стеклоочистителя и вывести его из строя.





Константин Епанешников, директор по сервису и запчастям «АВИЛОН Volkswagen»:

Если и заливать воду, то чистую. Моющие средства погубят форсунки

Стеклоомывающую жидкость можно иногда заменять обычной водой, только без добавления моющих средств, потому что мыльный осадок будет накапливаться на нагревательных элементах форсунок, что приведет их к скорому выходу из строя и последующей замене.





Александр Гуков, директор по продажам российского представительства Totachi Industrial Co. Ltd:

Вода оставляет «пленку» и снижает видимость!

Вода просто разнесет частички грязи по лобовому стеклу и оставит на нем жирную бликующую пленку. Видимость дороги значительно снизится.

А при резком похолодании (летом по утрам бывают и заморозки) вода образует ледяную корку, которую придется чистить. Со стеклоомывающими жидкостями такого не произойдет, ведь в их составе есть специальные средства, содержащие противоледный реагент, который защитит автомобильные окна от обледенения.

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Использование воды для очистки стекол может негативно отразиться не только на безопасности вождения, но и на техническом состоянии элементов системы омывателя.

В воде содержится множество примесей различных металлов, которые накапливаются в насосе автомобиля и забивают распылители. Со временем это приводит к нарушениям в работе стеклоомывающей системы и требует внеплановой чистки.

Андрей Гордасевич, руководитель PR-группы подразделения Volkswagen Passenger Cars:

Не разбавляйте концентрат стеклоочистителя дистиллированной водой

Официальный источник (руководство по эксплуатации) гласит: «Для заполнения бачка следует развести концентрат стеклоочистителя, рекомендованный концерном Volkswagen, чистой водой. При разведении учитывать пропорции, указанные на упаковке. При отрицательных наружных температурах следует добавлять в раствор специальное средство, препятствующее замерзанию».

И еще: «Запрещается смешивать рекомендованные концерном Volkswagen моющие средства с какими-либо иными. В противном случае возможно образование хлопьев и, как следствие, засорение форсунок стеклоомывателей».

Кстати, в немецких вариантах руководств по эксплуатации особо подчеркивают, что нужно использовать чистую, но не дистиллированную воду. В наших эта информация отсутствует.

Губит жиклер вода

Эксперты единодушны в одном: воду из под крана заливать в бачок омывателя не стоит. Разве что в крайнем случае и на короткое время — когда закончится омывающая жидкость, а пополнить запасы на месте будет нечем.

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Одно из наиболее удобных и безопасных средств — зимняя незамерзайка. В теплое время ее расход значительно меньше — иногда даже бачок не приходится пополнять до следующих морозов. Не разорительно! Незамерзайка хорошо моет стекло и не дает осадка, забивающего трубки и распылители.

У нее есть еще одно преимущество перед остальными омывайками. При наступлении холодов она не замерзнет в бачке и трубках. И не придется искать теплое место, чтобы отогреть систему. Как видите, сплошные плюсы.