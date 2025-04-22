Беспроводные пылесосы — полезная вещь или деньги на ветер? Проверили!

Эксперты «За рулем» протестировали 10 автопылесосов по цене от 1300 до 11 700 рублей

Автопылесосы с питанием от гнезда прикуривателя мы испытывали не раз и рассказывали вам об их основном недостатке – откровенно малой мощности. Там, где сетевой пылесос киловатта на полтора всасывает любые загрязнения «на ура», переносной пылесосик обычно громко гудит и тужится, но сделать ничего не может. Оно и понятно: при питании от слабенького гнезда 12 В большому току взяться неоткуда, а потому и мощность не может быть высокой. Как правило – не более 120 Вт.

Но если инструмент укомплектован энергоемким аккумулятором, токи и мощность могут быть гораздо выше. Так ли это, мы решили выяснить, приобретя для экспертизы десяток беспроводных пылесосов.

В советские времена были популярны пылесосы «Ракета». Они работали «туда-сюда», всасывая пыль с одной стороны и создавая давление с другой. С их помощью можно было даже что-то красить: пульверизатор входил в комплект. Из проверенных нами пылесосов эта функция встретилась лишь у трех: HL‑107, Heimerdinger и Felfri.

Советский пылесос «Ракета»

Параметры и методики испытаний

Основной параметр пылесоса – не сама по себе потребляемая мощность, а так называемая мощность всасывания. Она характеризует количество воздуха, проходящее через пылесборник в единицу времени. Более привычный термин – разрежение.

Но производители любят указывать именно потребляемую мощность, чтобы более высокими показателями привлекать покупателей. А разрежение все оценивают по-разному: в ваттах (Вт), паскалях (Па) и порой даже в таких единицах, как аэродинамический ватт (аВт). Прямого пересчета из ваттов в паскали нет: чем их больше, тем и лучше. А методик расчетов указанных аэроваттов довольно много: маркетологи могут быть в восторге, выбирая подходящую для себя и конкурентов.

Для оценки величины создаваемого пылесосами разрежения мы применили вакуумметр класса точности 1,5. Перед испытаниями проверили его показания с помощью водяного пьезометра.

Разрежение, создаваемое каждым пылесосом, проверяли с помощью вакуумметра.

Заодно решили проверить, какое разрежение способен создать без привлечения техники один из наших журналистов при помощи собственных рта и легких. Получилось около 60 кПа: позже выяснится, что это прекрасный результат.

Паскали паскалями, но и заряжать аккумуляторы каждые десять минут никому не хочется – тем более что зарядка растягивается на несколько часов. Для проверки реальной автономности мы заряжали аккумуляторы всех пылесосов, после чего оценивали время их безостановочной работы до полной остановки.

Пылесосы-конкурсанты

Результаты наших испытаний относятся только к этой выборке изделий.

Airline AIR-A VCA-05 Примерная цена 3100 ₽

Один из самых слабых образцов по разрежению, но хотя бы заявлены честные параметры: что обещали, то и получилось. Рекомендуется оберегать от влаги. Зарядка – через USB-кабель с преобразователем.

Рекомендуем ограниченное применение. Felfri 3301 Примерная цена 2100 ₽

Может всасывать жидкости. Обещает надувать небольшие предметы – спасательные круги или жилеты. Для зарядки служит кабель USB-C–USB-A. Заявленные характеристики не соответствуют реальности – как по разрежению, так и по продолжительности работы. В ходе испытаний отвалился обратный клапан.

Рекомендовать не можем.

Heimerdinger LB-114 Примерная цена 4600 ₽

Снабжен насадками для выдувания пыли или легкого «поддува». Есть аккумулятор формата Makita и зарядник. Реальное разрежение – 7 кПа вместо обещанных 10. Зато работает на одной зарядке очень долго: более 40 минут. Пылесборник крошечный, всего 0,12 л.

Рекомендуем ограниченное применение. HL-107 Примерная цена 1300 ₽

Самый дешевый аппарат в выборке. Может собирать воду, но боится прочих коррозионных жидкостей. Зарядка – кабель USB-C–USB-A. Разрежение от 3 до 7 кПа: не самые плохие параметры, но продолжительность работы – всего 8 минут.

Даже с учетом цены рекомендовать не можем.

LT-113CT Примерная цена 2000 ₽

Для зарядки – кабель под USB-C. По разрежению и длительности работы инструкция ничего не указывает. Реальные параметры слабенькие: 4 кПа и 11 минут соответственно.

Рекомендовать не можем. LT-127 Примерная цена 3900 ₽

Для жидкостей не предназначен. Для зарядки – кабель USB-C–USB-A. Инструкция ничего не обещает. Реальное разрежение – едва заметное: всего 2 кПа.

Рекомендовать не можем.

Makita DCL286F Примерная цена 11 700 ₽

Для сбора жидкостей не предназначен. В комплекте нет аккумулятора и зарядки. Инструкция полупустая. Рассчитан на оригинальные аккумуляторы Makita. По задумке – лучший пылесос в выборке, он же и самый дорогой. Разрежение достигает 12 кПа. Корректно оценить время мы не взялись, поскольку с чужим аккумулятором оно ни о чем не говорит.

Рекомендуем для тех, у кого есть оригинальные аккумуляторы. Makita HVC 5050 Примерная цена 5800 ₽

Нельзя использовать для горючих жидкостей, хотя собирать воду все-таки можно. В комплекте зарядное устройство и аккумулятор. Разрежение хорошее: до 10 кПа. Время работы – 14 минут, хотя обещано «от души», до 80 минут. Пылесборник самый большой в выборке. В целом похоже на подделку под известную фирму.

Рекомендуем ограниченное применение.

Wortex CVC 1860 Примерная цена 10 000 ₽

Позволяет убирать не только сухой мусор, но и жидкости, кроме горючих. Приведена забавная характеристика: скорость воздушного потока, измеряемая литрами в секунду. Зарядка – через прилагаемое зарядное устройство. Формат аккумулятора – Makita. Инструкция обещала разрежение 8 кПа – именно столько и намерили.

Если цена не останавливает, рекомендуем. Ротар ХО-1 Примерная цена 5700 ₽

Инструкция вообще не содержит полезной информации, да еще и «тыкает», мол, поверни, сними, достань… Для зарядки – кабель USB-C–USB-A. Реальное разрежение невысокое: 2...6 кПа.

Рекомендовать не можем.

ЧЕМ СТАЦИОНАРНЫЕ ЛУЧШЕ ПЕРЕНОСНЫХ?

Стационарный пылесос, питающийся от 220 В, – это полезная техника, а переносной – скорее баловство.

Разрежение, создаваемое сетевыми пылесосами, гораздо выше. Недорогой домашний пылесос мощностью 1900 Вт дает разрежение 20 кПа, к чему аккумуляторные устройства даже не приближаются. Поэтому сетевые пылесосы чистят и лучше, и быстрее.

Время безостановочной работы – практически неограниченное.

Не нужно подзаряжать и менять аккумуляторы.

При уборке нет необходимости постоянно держать пылесос в руках.

Большинство современных сетевых пылесосов оснащено фильтрами НЕРА (High Efficiency Particulate Air). Речь идет про высокоэффективное удержание частиц. Они размещаются после электродвигателя и задерживают мельчайшую пыль, пыльцу, споры плесени и другие аллергены, бактерии, часть вирусов и даже продукты износа электродвигателей самих пылесосов. Отсутствие фильтра НЕРА приводит к тому, что после уборки в горле чувствуется комок пыли.

Общие впечатления

Большинство производителей решило ограничить список заявленных параметров – видимо, так им спокойнее. Из тех, кто их все-таки заявил, правду сказали только создатели пылесосов Airline и, отчасти, Wortex. Обманули с заявленным разрежением Felfri и Heimerdinger.

Технические проблемы мы обнаружили у двух пылесосов. У Felfri отвалился обратный клапан: нехорошо. А у Makita DCL286F – кстати, это самый дорогой пылесос в выборке – в комплекте не было ни аккумулятора, ни зарядного устройства. Мало того, ни один из имевшихся у нас аккумуляторов формата Makita оживить его не смог. Хотели уже фиксировать незачет, но неожиданно выяснилось, что с аккумулятором от пылесоса Wortex пылесос все-таки заработал, показав лучшее разрежение в выборке! Однако замерять реальное время работы мы не стали: для этого был нужен именно штатный аккумулятор.

Оригинальная Makita DCL286F содержит несколько электронных плат и отлично выполненный бесщеточный двигатель. С большой долей вероятности – подделка под фирму: Makita HVC 5050. В корпусе – только коллекторный моторчик с простенькой кнопкой на две скорости.

У модели Makita DCL286F, помимо очистителя циклонного типа, установлены еще три фильтра.

Время зарядки любого пылесоса зависит от типа зарядника. При использовании кабеля под USB оно гарантированно растягивается на несколько часов.

Обнаружили забавное разночтение в инструкциях. Создатели LT‑127 считают воду коррозионной жидкостью, а HL‑107 – нет.

В пылесосе HL‑107 применены два аккумулятора 18650 и высокооборотный бесщеточный электродвигатель с ротором на шариковых подшипниках. Прогрессивный электродвигатель и высокое качество изготовления рабочего колеса – явный плюс.

Итоги

Пылесос, который мы купили на маркетплейсе как Makita HVC 5050, является, на наш взгляд, подделкой. Подозрения возникли в процессе испытаний, а разборка это подтвердила: жалкое зрелище.

Модель LT‑113CT имеет простейшую конструкцию: два аккумулятора 18650 да коллекторный электродвигатель с ротором, изготовленным довольно грубо.

Из десятка проверенных пылесосов полного одобрения не удостоился ни один. Лучший потенциал – у Makita DCL286F, который с аккумулятором стоил бы совсем негуманно. Он подойдет только если вы уже владеете не поддельным инструментом Makita с аккумуляторами 18 В. Кроме того, выделим недешевый, но адекватных возможностей Wortex.

Получается, что пристойный аккумуляторный пылесос не может стоить дешевле 10 тысяч рублей. Не лучше ли за такие деньги взять отличный пылесос на 220 В или потратить их на аренду профессиональных аппаратов на «самомойках»?

Советы покупателю

Мощность любых пылесосов, питающихся от бортовой сети 12 В, всегда ограничена номиналом предохранителя. У аккумуляторных пылесосов такого ограничения нет: их мощность определяется параметрами батареи.

Аккумулятор в пылесосах со временем деградирует, поэтому через несколько лет его, скорее всего, придется заменить. Поэтому лучше иметь сменные аккумуляторы.

Мобильные пылесосы существуют в двух основных форм-факторах. У одних все части совмещены в одном корпусе-моноблоке с ручкой, есть только небольшие насадки-щеточки. Другие снабжены шлангом. Пылесос-моноблок можно использовать одной рукой, зато шланг делает доступными почти все ниши и щели.

При выборе пылесоса проверьте, удобно ли открывается пылесборник. В нашем случае у одного из образцов сломался обратный клапан.

В хорошей инструкции должны быть указаны параметры пылесоса, главным из которых для потребителя являются разрежение и продолжительность работы. Разрежение должно составлять примерно 7 кПа и выше.