Пылесосы для «мокрого дела»: экспертиза «За рулем»

Автомобильные пылесосы, работающие от 12 вольт, очень плохо справляются с уборкой: элементарно не хватает мощности мотора. Однако среди них есть модели, умеющие всасывать воду.

В преддверии осенне-зимнего сезона мы собрали в очередной экспертизе семь таких пылесосов — в фотогалерее они расположены в алфавитном порядке.

Что и как проверяли

Основной параметр пылесоса — создаваемое им разрежение. При этом соотношение между величиной разрежения и потребляемым током говорит о КПД устройства. В ходе испытаний мы оценивали и объем воды, который готов поглотить пылесос. Также измерили уровень шума и длину шнура питания. Отметим, что два пылесоса являются аккумуляторными — ток они потребляют только при зарядке.

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Как и предполагалось изначально, разрежение, создаваемое подобными пылесосами, настолько мало, что измерить его автомобильным вакуумметром не удалось. Пришлось вспомнить курс гидравлики и сделать из прозрачной трубки и линейки пьезометр. Всасываем пылесосом воду из емкости и смотрим, до какой высоты она поднимется.





Верхнюю планку задал бытовой моющий пылесос бюджетного сегмента — 1250 мм. Ну а наши подопечные — даже лучший из них — намного слабее. Те, что показали результат менее 300 мм водяного столба — несерьезные игрушки, они и воду, и пыль собирают еле-еле.





Bradex TD 0380

Цена ~ 440 ₽

Заявленная мощность 60 Вт

Масса без насадки 385 г Самый дешевый пылесос в нашей выборке. Простенький фильтр вклеен «навсегда», однако при желании его можно попытаться заменить. Передняя часть пылесоса люфтит: фиксатор слабый. Насадка одна — щелевая. При работе вода поначалу нормально засасывается, но затем попадает в крыльчатку и в отсек с мотором, начиная выливаться из выходных отверстий. Но рабочая часть — непрозрачная: контролировать количество воды невозможно. Такое устройство очень быстро проржавеет: это не жилец. На практике есть смысл собирать примерно по 50–80 мл воды и тут же сливать. Предохранителя в штекере нет. Вердикт: не покупать! Clatronic AKS 828

Цена ~ 2150 ₽

Время работы при полной зарядке / время зарядки от сети 10 мин/ 12 ч

Масса без насадки 710 г Аккумуляторный пылесос с тремя 1,2-вольтовыми аккумуляторами емкостью 1400 мА·ч. От автомобильной бортовой сети не заряжается: зарядная станция вешается на стену гаража. Есть три насадки. Фильтр — сменный. В прозрачном носике предусмотрен обратный клапан-непроливайка. Есть метка максимального уровня. Объем собира­емой воды — всего 120 мл. Разрежение — игрушечное: всего 200 мм вод. ст. Вердикт: есть пылесосы получше.



Daewoo DAVC150

Цена ~ 1700 ₽

Заявленная мощность 95 Вт

Масса без насадки 680 г Фильтр — поролоновый: можно подобрать новый. В одной из трех насадок предусмотрен обратный клапан. Потребляемый ток 9,4 А — самый высокий в выборке: при этом КПД совсем низкий. Метки уровня нет, но, благодаря полупрозрачному корпусу, можно избежать «затопления». В штекере предусмотрен предохранитель на 10 А. С уровнем шума беда: грохочет. Цена — одна из самых высоких. Вердикт: не покупать! Kitfort KT0537–2

Цена ~ 1380 ₽

Заявленная мощность 75 Вт

Масса без насадки 808 г Фильтр — большой площади, его можно заменять. Уровень разрежения — второй в нашей выборке и лучший среди проводных пылесосов. Носик — полупрозрачный, есть метка уровня воды. Предусмотрен клапан-непроливайка в носике. Три насадки. В штекере — предохранитель на 10 А. Вердикт: полезная вещь.

Profi Care PC-AKS 3034

Цена ~ 3600 ₽

Время работы при полной зарядке / время зарядки от сети 20 мин / 4,5 ч

Масса без насадки 925 г Самое дорогое изделие в нашей выборке. Это — аккумуляторный пылесос: он содержит четыре литий-ионных 3,7-вольтовых аккумулятора емкостью 2200 мА·ч. Фильтр — одноразовый, но при желании его можно заменить. Насадок — четыре. Есть обратный клапан — непроливайка. Носик — полупрозрачный, есть метка уровня воды. Предусмотрен очень эффективный водоотделитель. Зарядная ­станция питается из розетки 220 В. Вердикт: полезная вещь. Stvol sps100

Цена ~ 1360 ₽

Заявленная мощность 100 Вт

Масса без насадки 815 г Фильтр имеет большую площадь, но замене не подлежит. Носик полупрозрачный, но отметки допустимого уровня нет. Предусмотрены три насадки и полуметровый шланг с переходником — очень тоненький и откровенно слабый. Разрежение небольшое, на грани реально допустимого. Предохранитель в штекере — на 10 А. Вердикт: не покупать.

Zipower PM6705

Цена ~ 1320 ₽

Заявленная мощность 70 Вт

Масса без насадки 842 г Фильтр — поролоновый, сменный. Носик полупрозрачный, полиэтиленовый. Указателя уровня нет. Насадок две, предохранитель не предусмотрен. Управление очень неудобное: клавишу надо постоянно удерживать — палец немеет. Если вовремя не сообразить, в какой момент надо прекратить работу (до эффекта непроливашки —180 г), вода попадет в мотор. Создаваемое разрежение — очень небольшое. Вердикт: не покупать!

Общая беда всех проверенных пылесосов — низкая мощность. Отсюда и малое разре­жение, гораздо ниже, чем у бытовых пылесосов

Так что же выбрать?

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Безусловный лидер испытаний — аккумуляторный пылесос Profi Care, значительно опередивший всех остальных участников испытаний. Этот совершенный по характеристикам агрегат тяготеет к домашним пылесосам. Увы: дорогие вещи, как правило, лучше дешевых. Ему бы цену поменьше да питание от прикуривателя… Ведь проблема пылесосов с аккумуляторами состоит в том, что пользоваться ими на практике приходится в гараже, сняв с зарядной станции на стене. Но там, где доступна сеть 220 В, гораздо лучше себя проявит обычный либо моющий пылесос. Зато таким пылесосом сможет пользоваться домохозяйка, опасающаяся применять сетевой аппарат для борьбы с лужицами — от этого устройства током точно не стукнет.





Из проводных пылесосов, питающихся от бортовой сети автомобиля, лучшим оказался Kitfort. Что касается всех остальных участников испытаний, то мы не видим повода рекомендовать их вам — только зря деньги потратите.



