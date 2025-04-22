6 психологических приемов, которым учат инспекторов ГАИ

«За рулем» рассказал про уловки работников ДПС и как на них не попасться

В своей работе инспекторы ДПС используют целый арсенал психологических приемов, позволяющих эффективно воздействовать на водителей. Кто-то делает это виртуозно, а другим приходится время от времени «подтягивать теорию».

Как раз на этот случай Научный центр безопасности дорожного движения МВД России выпустил методические рекомендации для сотрудников полиции. Пособие призвано помочь полицейским находить общий язык с гражданами.

Полную версию рекомендаций вы найдете по этой ссылке. Однако сейчас нас с вами интересует конкретно раздел, в котором рассматриваются «некоторые методы и приемы психологического воздействия сотрудника ДПС Госавтоинспекции на водителя ТС». Знание этих методов поможет вам лучше понимать происходящее при общении с представителями власти и сохранять самообладание даже в напряженных ситуациях.

Важно понимать, что каждый инспектор имеет огромный опыт общения с самыми разными категориями людей. Ему достаточно перебросится с вами парой фраз, чтобы оценить тип личности водителя и подобрать наиболее эффективную стратегию взаимодействия. Читайте и запоминайте – наверняка среди этих типажей вы найдете себя.

1. Доказывание

Суть метода. Этот классический метод апеллирует к логическому мышлению водителя. Инспектор выстраивает четкую систему аргументов: «Во-первых, вы нарушили пункт ПДД, во-вторых, нарушение зафиксировано, в-третьих, при несогласии последуют определенные действия». Такой подход особенно эффективен с водителями, обладающими логическим стилем восприятия информации.

К кому обычно применяют. Метод доказывания чаще всего используется при общении с рациональными водителями, имеющими техническое или юридическое образование, а также с деловыми людьми, привыкшими к четкой аргументации.

Инспекторы выбирают этот прием, когда видят перед собой человека, который способен воспринимать логические доводы и ценит структурированную информацию. Также его часто применяют к молодым водителям-мужчинам, которые пытаются демонстрировать свою осведомленность в правовых вопросах.

Как противостоять. Сохраняйте спокойствие и внимательно слушайте аргументацию. Если вы уверены в своей правоте, спокойно попросите детализировать каждый пункт обвинения и предъявить доказательства нарушения. Помните, что в состоянии эмоционального возбуждения способность к логическому анализу снижается, поэтому давать волю чувствам не стоит.

2. Убеждение

Суть метода. В этом случае инспектор обращается к критическому мышлению водителя, разъясняя суть нарушения и возможные последствия: «Согласитесь, нарушая правила, вы подвергаете риску не только свою жизнь, но и жизнь других участников движения», «Поверьте, последствия совершенного Вами правонарушения могут быть очень серьезные». Особенно эффективно добавление сентиментальных акцентов о ценности человеческой жизни.

К кому обычно применяют. Метод убеждения наиболее часто направлен на эмоциональных водителей, особенно женщин и семейных людей с детьми. Инспекторы выбирают эту стратегию, когда видят, что человек за рулем восприимчив к эмоциональным аргументам и может проникнуться чувством ответственности.

Вычислить таких водителей инспектор сможет еще до того, как вступит с ними в диалог. Эмоциональные люди часто имеют выразительную мимику, активную жестикуляцию. Они могут проявлять признаки нервозности – теребить руль, перебирать вещи, часто менять позу.

В разговоре такие водители используют эмоционально окрашенные выражения, часто апеллируют к чувствам и, что называется, давят на жалость («я очень боюсь опоздать», «меня дома ждут дети», «я так волнуюсь» и т.д.). Их речь может быть сбивчивой и часто характеризуется перескакиванием с темы на тему.

Также убеждение эффективно при работе с водителями среднего и старшего возраста, имеющими большой стаж вождения и потенциально способными по-настоящему осознать последствия своего нарушения.

Как противостоять. Оставайтесь объективными. Не поддавайтесь на эмоциональные уловки. Если вы не совершали нарушения, вежливо, но твердо отстаивайте свою позицию, опираясь на факты, а не на эмоциональные доводы инспектора. Если нарушение имело место быть, вежливо согласитесь с аргументами, но сохраняйте достоинство и самообладание. Худшее, что вы можете сделать – начать «мести хвостом» перед полицейским. Как отмечается в методичке, «если водитель находится в эмоционально подавленном состоянии, влияние убеждения возрастает, а сопротивление резко уменьшается».

3. Внушение

Суть метода. Данная техника основана на авторитете сотрудника ДПС. По мнению авторов пособия, в этом случае участник дорожного движения будет воспринимать информацию и события без критического осмысления. Инспектор также может использовать командный тон: «Гражданин, успокойтесь! Сядьте!», «Возьмите себя в руки!», чтобы привести взволнованного водителя в чувства.

К кому обычно применяют. Внушение чаще всего применяется к водителям в состоянии сильного эмоционального возбуждения – после аварии, в стрессовой ситуации или при неожиданной остановке. Также этот метод активно используют при взаимодействии с неуверенными в себе водителями, новичками, и теми, кто демонстрирует признаки нервозности или замешательства. Инспекторы выбирают этот прием, когда видят, что человек психологически готов подчиниться авторитету.

Как противостоять. Для начала необходимо осознать, что происходит попытка внушения. Насторожить вас должен командный тон инспектора и императивные формулировки. Иными словами, если сотрудник полиции использует категоричные команды вместо просьб («Немедленно выйдите из машины!», «Сядьте и успокойтесь!»), дело пахнет манипуляцией. В такой ситуации сделайте несколько глубоких вдохов и сосредоточьтесь на фактах происшествия. Помните о своих правах и обязанностях в данной ситуации. Вежливо попросите время, чтобы успокоиться и собраться с мыслями.