Такого эффекта от знакомого средства никто не ожидал!
С огорчением обнаружил на хромированных вставках бампера Лады Весты неэстетичные пятна. Помнится, вы тоже писали о схожей проблеме. Простое вытирание тряпкой ничего не дало.
Но после того, как я нанес силиконовую смазку на уплотнители дверей (во избежание примерзания), попробовал намазать тонким слоем и хромированные детали, а затем микрофиброй тщательно растер.
Результат меня очень порадовал – пятна исчезли!
М. Коробов, г. Шахты
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