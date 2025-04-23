Такого эффекта от знакомого средства никто не ожидал!

Читатель «За рулем» восстановил хром на кузове авто с помощью силиконовой смазки

С огорчением обнаружил на хромированных вставках бампера Лады Весты неэстетичные пятна. Помнится, вы тоже писали о схожей проблеме. Простое вытирание тряпкой ничего не дало.

Но после того, как я нанес силиконовую смазку на уплотнители дверей (во избежание примерзания), попробовал намазать тонким слоем и хромированные детали, а затем микрофиброй тщательно растер.

Результат меня очень порадовал – пятна исчезли!

М. Коробов, г. Шахты

До обработки После обработки силиконовой смазкой с последующей полировкой микрофиброй

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