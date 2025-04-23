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Такого эффекта от знакомого средства никто не ожидал!

Читатель «За рулем» восстановил хром на кузове авто с помощью силиконовой смазки

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С огорчением обнаружил на хромированных вставках бампера Лады Весты неэстетичные пятна. Помнится, вы тоже писали о схожей проблеме. Простое вытирание тряпкой ничего не дало.

Но после того, как я нанес силиконовую смазку на уплотнители дверей (во избежание примерзания), попробовал намазать тонким слоем и хромированные детали, а затем микрофиброй тщательно растер.

Результат меня очень порадовал – пятна исчезли!

М.Коробов, г. Шахты

До обработки
После обработки силиконовой смазкой с последующей полировкой микрофиброй
15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • О том, какое средство лучше всего отмывает битумные пятна с кузова автомобиля, вы узнаете тут.

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Ревин Алексей
Фото:М. Коробов
Количество просмотров 49
23.04.2025 
Фото:М. Коробов
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