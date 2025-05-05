Прокачиваем автомобиль с помощью специализированной автохимии — вот как это работает

Эксперт объяснил, как на самом деле работают присадки к моторному маслу и топливу

Двигатель, конечно, «сердце» автомобиля и его поломка становится настоящей катастрофой. Но в машине множество других агрегатов, узлов и систем, неисправность которых обездвижит ваше средство передвижения (или роскошь?), либо сделает езду опасной или некомфортной. Поэтому уход за автомобилем должен быть регулярным и комплексным – так он и проживет дольше, и не подведет в ответственный момент.

Мы уже рассказали о триботехничесских составах «Супротек», принципе их действия и технологии применения в автомобильных двигателях. Но питерская компания производит не только препараты для восстановления поверхностей трения в ДВС. И не только триботехнические составы. В ее портфеле достаточно других смазок, присадок и автохимии, которые можно применять при плановом обслуживании автомобиля и не только.

Вернемся к мотору

Повторять, как правильно обработать двигатель своего автомобиля препаратом «Супротек» не будем. Напомним только, что делать это нужно перед плановой заменой моторного масла… Кстати, а какое масло вы используете? И знаете ли, что «Супротек производит современные синтетические моторные масла?

Масло Suprotec Comfort отвечает требованиям ACEA A3/B4 и API SN/CF, оно производится в двух вариантах вязкости: SAE 5W-30 и SAE 5W-40. Но главное, что это настоящая «синтетика»: в его состав, кроме высококачественной гидрокрекинговой основы VHVI входит 20% полиальфаолефинов (ПАО) и 7% эстеров. Первое вещество синтезируется из природного газа, второе – из растительных масел, чаще всего из рапсового. Добавление ПАО и эстеров улучшает смазывающие свойства масла, повышает прочность масляной пленки, позволяет поддерживать двигатель в чистоте и, что важно, такие масла отлично противостоят окислению и отличаются большим ресурсом.

Если вы решили воспользоваться триботехническим составом «Супротек», то почему бы не растворить его в одноименном моторном масле!?

Правильное питание

Даже если вы заправляетесь на лучших сетевых АЗС и уверены в качестве бензина или дизеля, топливную систему, со временем, все равно придется промывать. А уж если пришлось залить в бак непонятной жижи на обшарпанной безродной заправке…

Признаки засорения системы подачи топлива: рост расхода, затрудненный пуск двигателя и его неустойчивая работа, снижение динамических показателей автомобиля. Для борьбы с этими неприятностями «Супротек» предлагает очиститель топливной системы и специальные присадки для бензиновых и дизельных двигателей. Принцип действия этих препаратов схож – они убирают отложения в системе, удаляют нагар в камере сгорания, обеспечивают защиту от коррозии и помогают восстановить штатную работу мотора. Вся разница, грубо говоря, в концентрации. Очиститель предназначен для разового применения в загрязненных системах. А присадки – для регулярного использования при каждой заправке и поддержания постоянной чистоты.

Ну и какой же «Супротек» без триботехники. Специально для дизелей предлагается состав для восстановления характеристик изношенных плунжерных пар топливных насосов высокого давления, который, при своевременном применении вполне может продлить жизнь ТНВД и избавить автовладельца от значительных трат на его ремонт или замену.

От мотора до колес

Напомним, что триботехнические составы на основе природных минералов работают только на черных металлах и только в зонах повышенного трения. Значит они подойдут для агрегатов трансмиссии автомобиля: шестерни там стальные, трения в зубчатых передачах хоть отбавляй?

Не просто подойдут, а позволят восстановить поверхности не только зубчатых передач, но и подшипников качения в трансмиссионных агрегатах. Применение «Супротека» восстановит изношенные поверхности трения, чем снизит шум и вибрации от трансмиссии. В классических автоматических коробках, за счет восстановления характеристик масляного насоса, стабилизируется давление смазки, пропадут толчки и рывки при переключениях. Это если дождаться признаков старости коробки. А если начинать использовать триботехнический состав, как говориться, смолоду, то ждать старческих симптомов придется ох как долго…

Для автоматов и вариаторов, кстати, предлагается отдельный препарат. Другой предназначен для механических коробок и роботов, третий – для редукторов и раздаточных коробок. Если двигаться дальше, к колесам, то нужно вспомнить смазку «Универсал-М» с восстановительным эффектом, которую рекомендуется применять в ШРУСах и ступичных подшипниках.

Чистое дыхание

Вам когда-нибудь приходилось разбирать систему отопления и вентиляции? Представляете, что скапливается в коробе воздухопритока? Влага, грязь, прелые лисья, останки различных инсектов, а то и чего похуже. И всем этим мы дышим, находясь в салоне автомобиля.

На этот раз «Супротек» решил позаботиться о людях, а не о железках. Очиститель системы вентиляции уничтожит грибки, бактерии, плесень, удалит неприятные запахи и даже ароматизирует воздух в салоне. И без всяких минералов, слоев и удержания масла, борьба здесь идет не с износом, а с вредной для человека «биологией».

Подведем итоги

Мы не рассказали про некоторые другие препараты: состав для восстановления насоса гидроусилителя руля, кальциевые и второпластовые смазки, силиконовый спрей. Можно долго разъяснять достоинства того или иного препарата, но лучше один раз попробовать. Регулярное и системное применение «химии» от «Супротек» не только продлит ресурс агрегатов вашего авто, отодвинет на далекую перспективу дорогой ремонт, но и обеспечит экономию в повседневной эксплуатации. Ведь автомобиль в дымящим мотором, гудящей коробкой, хрустящими ШРУСами и воющими подшипниками вряд ли сможет продемонстрировать чудеса экономичности.

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