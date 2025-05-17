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И для военных, и для гражданских: рассказываем про уникальную советскую машину

Восстановлен самый массовый тягач РККА, гусеничный СТЗ‑5

Уникальный образец в музее Моторы войны – восстановленный в мастерской Евгения Шаманского до ходового состояния самый массовый тягач РККА, гусеничный СТЗ‑5. Первоначально он назывался СТЗ-НАТИ 2ТВ.

Работа над машиной началась в 1933 году в КБ, состоявшем из инженеров как Сталинградского тракторного завода, так и прикомандированных к ним из московского Научно-исследовательского тракторного института.

СТЗ-5
СТЗ-5

Машина задумывалась двойного назначения, то есть и для военных, и для гражданских. Причем это именно трактор – базой послужил обычный труженик полей СХТЗ-НАТИ. Которому, по сути, надвинули кабину на мотор, чтобы освободить место для кузова.

Капот размещался между сиденьями механика-водителя и командира расчета. За кабиной – топливный бак и грузовая платформа с откидными бортами, съемным брезентовым тентом и скамейками для орудийного расчета.

СТЗ-5
СТЗ-5

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Гибрид получился компромиссным. Как тягач дивизионной артиллерии он был слишком коротким, с тесным кузовом. Мощности 52‑сильной рядной карбюраторной четверки 1МА едва хватало для буксировки орудий со скоростью 14 км/ч по шоссе и 10 км/ч по грунтовкам. А бескапотная компоновка усложняла обслуживание мотора. Зато производство было недорогим, а механиком и водителем мог быть любой колхозный тракторист.

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Серийное производство СТЗ‑5 для народного хозяйства началось в 1937 году, а в 1939‑м он был принят на вооружение. До 1942 года успели сделать более 10 тысяч машин – пока армия Паулюса не заняла Сталинградский тракторный завод.

Любопытно, что в начальный период войны на шасси СТЗ‑5 устанавливался и реактивный миномет БМ‑13–16 «Катюша».

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Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 31
17.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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