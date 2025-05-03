Детский конструктор для ремонта автомобиля — отличный пример

Читатель «За рулем» сэкономил на ремонте кроссовера неожиданным способом

На кроссовере Lifan Myway сломался фиксатор крышки салонного фильтра. Крышки отдельно в продаже нет – только в сборе с коробом печки.

Я отремонтировал фиксатор с помощью перфорированной пластины из детского металлического конструктора и трех саморезов. Пластину изогнул плоскогубцами по форме фиксатора и прикрутил на саморезы. С обратной стороны их острые части отрезал болгаркой – при нагревании от инструмента саморезы еще и надежно впаялись в пластиковую крышку.

Ремонт крышки салонного фильтра с помощью детальки от металлического конструктора

C. Мельник, Челябинская область

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.