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Детский конструктор для ремонта автомобиля — отличный пример

Читатель «За рулем» сэкономил на ремонте кроссовера неожиданным способом

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На кроссовере Lifan Myway сломался фиксатор крышки салонного фильтра. Крышки отдельно в продаже нет – только в сборе с коробом печки.

Я отремонтировал фиксатор с помощью перфорированной пластины из детского металлического конструктора и трех саморезов. Пластину изогнул плоскогубцами по форме фиксатора и прикрутил на саморезы. С обратной стороны их острые части отрезал болгаркой – при нагревании от инструмента саморезы еще и надежно впаялись в пластиковую крышку.

Ремонт крышки салонного фильтра с помощью детальки от металлического конструктора
Ремонт крышки салонного фильтра с помощью детальки от металлического конструктора

C.Мельник, Челябинская область

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:C. Мельник
Количество просмотров 11
03.05.2025 
Фото:C. Мельник
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