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Этот грузовик выпускают 62 года, но скоро мир попрощается с легендой

Kenworth представил тягач W900 в финальной серии Legacy Edition

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В 2026 году завершится выпуск тягача Kenworth W900, производство которого начали в 1963 году и с многочисленными модернизациями продолжают до сих пор.

Капотный силуэт стал классикой американских дорог. Машина не только сделала успешную карьеру на рынке, но и играла заметные роли в голливудских фильмах. В честь появления в картине «Лицензия на убийство» из серии о Джеймсе Бонде марка даже выпустила лимитированную серию 007 Limited Edition с особым декором и богатым оснащением.

Kenworth W900 лимитированной серии Legacy Edition.
Kenworth W900 лимитированной серии Legacy Edition.
За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Устаревшая конструкция и экологическая неэффективность заставили отказаться от живого классика.

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Точку в долгой истории поставит спецсерия W900 Legacy Edition, в рамках которой сделают 1000 тягачей. Для них предложены 11 цветовых схем и два варианта кабины.

Машины будут отличаться специальной отделкой интерьера. Среди прочего, установлен шильдик с порядковым номером грузовика в серии на крышке бардачка.

Шильдик с порядковым номером грузовика Kenworth W900 в серии Legacy Edition красуется на крышке бардачка.
Шильдик с порядковым номером грузовика Kenworth W900 в серии Legacy Edition красуется на крышке бардачка.

Заказы на новые W900 пока принимаются, но желающим советуют поторопиться.

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Милешкин Кирилл
Фото:Kenworth
Количество просмотров 4
08.05.2025 
Фото:Kenworth
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