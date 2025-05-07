Где оказываются машины, конфискованные у нетрезвых водителей? Отвечаем

Эксперт «За рулем» рассказал, куда попадают изъятые за пьяную езду автомобили

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какова судьба автомобилей, конфискованных за пьяную езду?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Основных вариантов два. Первый – распродажа на аукционах через территориальные управления Росимущества.

Второй – передача для нужд Минобороны, МЧС или движения «Народный фронт», что узаконено постановлением правительства от 8 сентября 2023 года № 1470.

По линии МО они попадают на фронт, по линии «Народного фронта» используются в гуманитарных целях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В первом полугодии 2024 года за различные правонарушения по решению суда конфисковали около 5800 транспортных средств, данных о втором полугодии пока нет.

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