Где оказываются машины, конфискованные у нетрезвых водителей? Отвечаем

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Эксперт «За рулем» рассказал, куда попадают изъятые за пьяную езду автомобили

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какова судьба автомобилей, конфискованных за пьяную езду?

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Основных вариантов два. Первый – распродажа на аукционах через территориальные управления Росимущества.

Второй – передача для нужд Минобороны, МЧС или движения «Народный фронт», что узаконено постановлением правительства от 8 сентября 2023 года № 1470.

По линии МО они попадают на фронт, по линии «Народного фронта» используются в гуманитарных целях в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О том, чем проверка на трезвость на дороге отличается от проверки в больнице, рассказано тут.

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Зиновьев Сергей
Фото:freepik / jcomp и «За рулем»
Количество просмотров 11
07.05.2025 
Фото:freepik / jcomp и «За рулем»
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