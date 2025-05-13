Как возместить ущерб за разбитое шипом стекло автомобиля

Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления летних ДТП с участием машин на шипованных шинах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Вылетевший из машины спереди шип разбил лобовое стекло. Можно ли оформить это как ДТП и потребовать от владельца машины оплатить расходы по замене стекла? Обращаю внимание, что дело было в августе прошлого года, когда шипованные шины запрещены.

Семен Семенович, Пензенская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Под дорожно-транспортным происшествием Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ понимает событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства , сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. В этой связи описанный вами случай формально можно отнести к дорожно-транспортным происшествиям и возможно документально оформить его в установленном порядке.

Вопрос возмещения ущерба разрешается на основе гражданско-правовых норм законодательства. Напомню, что в соответствии со статьей 196 КоАП срок исковой давности составляет три года.

Как инспектор ДПС отнесется к восстановленным зимним шинам, рассказано здесь.