Как возместить ущерб за разбитое шипом стекло автомобиля
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Вылетевший из машины спереди шип разбил лобовое стекло. Можно ли оформить это как ДТП и потребовать от владельца машины оплатить расходы по замене стекла? Обращаю внимание, что дело было в августе прошлого года, когда шипованные шины запрещены.
Семен Семенович, Пензенская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Под дорожно-транспортным происшествием Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ понимает событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. В этой связи описанный вами случай формально можно отнести к дорожно-транспортным происшествиям и возможно документально оформить его в установленном порядке.
Вопрос возмещения ущерба разрешается на основе гражданско-правовых норм законодательства. Напомню, что в соответствии со статьей 196 КоАП срок исковой давности составляет три года.
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