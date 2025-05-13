#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Urban Cruiser
13 мая
«Младший брат» Toyota Land Cruiser будет стоить дешевле 3 миллионов рублей
Цена кроссовера Toyota Urban Cruiser будет...
Интерьер BYD Qin Plus 2025
13 мая
В России появился новый просторный и хорошо оснащенный седан за 2 миллиона рублей
Новый седан BYD Qin Plus 2025 представлен в...
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
13 мая
Коробка передач Ауруса пойдет в «народ»
Минпромторг создал 25 рабочих групп для...

Как возместить ущерб за разбитое шипом стекло автомобиля

Глава ГАИ разъяснил нюансы оформления летних ДТП с участием машин на шипованных шинах

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Вылетевший из машины спереди шип разбил лобовое стекло. Можно ли оформить это как ДТП и потребовать от владельца машины оплатить расходы по замене стекла? Обращаю внимание, что дело было в августе прошлого года, когда шипованные шины запрещены.

Семен Семенович, Пензенская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы.
80ПОБЕДА

Рекомендуем
Дыхнем по-новому: что меняется в проверке на трезвость

– Под дорожно-транспортным происшествием Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196ФЗ понимает событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. В этой связи описанный вами случай формально можно отнести к дорожно-транспортным происшествиям и возможно документально оформить его в установленном порядке.

Вопрос возмещения ущерба разрешается на основе гражданско-правовых норм законодательства. Напомню, что в соответствии со статьей 196 КоАП срок исковой давности составляет три года.

  • Как инспектор ДПС отнесется к восстановленным зимним шинам, рассказано здесь.

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 77
13.05.2025 
Фото:Unsplash и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0