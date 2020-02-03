Документ для страховой вам в таком случае выдать обязаны, но возмещение возможно только по договору имущественного страхования (каско).

Вылетевший из колеса впередиидущей машины шип разбил ветровое стекло. В ГИБДД отказались оформлять инцидент, сославшись на то, что это не ДТП. Как получить справку для страховой? Можно ли взыскать стоимость замены стекла с «хозяина шипа»?

Алексей Панов, Ижевск

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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В соответствии с федеральным законом «О безопасности дорожного движения» дорожно-транспортное происшествие — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. Таким образом, с формальной точки зрения описанный вами случай — это ДТП. Поэтому отказ сотрудника Госавтоинспекции оформить соответствующие документы, вероятно, необоснован. Вы вправе обжаловать его, обратившись к вышестоящему должностному лицу или в суд.

Если в процессе рассмотрения жалобы необоснованность отказа будет подтверждена, повторно потребуйте выдать вам документ о ДТП, необходимый для страховой компании.

В то же время примите во внимание, что отсутствие в действиях водителя автомобиля, из колеса которого вылетел шип, нарушений требований Правил дорожного движения не позволяет вам рассчитывать на возмещение причиненного ущерба персонально им, равно как и в рамках системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Возмещение возможно только по договору имущественного страхования (каско).

Некоторые автовладельцы всегда держат в машине неисправный гаджет: смартфон с разбитым стеклом или планшет, который перестал включаться после очередного падения на пол. Зачем? Вы удивитесь ответу.

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