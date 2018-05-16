Любому здравомыслящему человеку очевидно, что эта инициатива — странная и нежизнеспособная. Это еще мягко говоря. В чем смысл такого объединения? В том, чтобы у автомобилистов была одна бумажка вместо двух? Но уже сегодня почти все эти договоры страхования заключаются в электронном виде, поэтому сэкономить на деревьях не получится. На данный момент мы имеем отдельный электронный договор на ОСАГО, отдельный электронный договор на страхование каско. А как будет выглядеть договор-мутант на приобретение комбинированного полиса? Загадка.
Совершенно непонятно, чтó в итоге будет приобретать автовладелец. Полис-гибрид с вычеркнутым или незаполненным полем для каско? Или всё останется как было? Но если полисы будут продавать по-прежнему раздельно, то в чем смысл такой суетливой реформы?
Что касается экономии, которую обещают автовладельцам при покупке универсального полиса, то она существует лишь на словах. На деле объединение ОСАГО и страхования каско в один полис приведет, скорее всего, к увеличению цены комбинированного полиса.
Страхование каско — это коммерческий продукт. А тариф на ОСАГО регулируется государством в рамках тарифного коридора. При покупке комбинированного полиса его цена в любом случае будет складываться из стоимости обоих продуктов. При этом автовладельца лишат выбора — он должен будет страховать свою гражданскую ответственность только в той страховой компании, где приобретает полис каско. А цена на ОСАГО в составе комбинированного с каско продукта вполне может оказаться выше, чем в среднем по рынку, ведь там, где нет выбора, тут же начинают выкручивать руки. И в чем же здесь экономия для водителя?
И таких вопросов без ответов очень много. Идею объединения полисов нужно было сначала обдумать со всех сторон, оценить риски, а уже потом озвучивать и отдавать в проработку. Но вышло как всегда. Снова заплатим?
А что у них?
В некоторых европейских странах давно и успешно реализована идея российского депутата. Но не всё так просто, и слепое копирование не сработает.
Во-первых, ОСАГО в Европе давно отпущено в свободное рыночное плавание. Государство лишь вменяет водителям в обязанность иметь полис страхования гражданской ответственности с определенными параметрами. Во-вторых, уровень конкуренции в той же Германии позволяет органично сочетать ответственность перед третьими лицами и страхование автомобиля по каско. И самое главное: стоимость страховки там намного выше. Например, британские ставки на фоне наших — фантастически высокие.
|
Страна
|
Каско + ОСАГО
|
Соотношение цен на полис ОСАГО
|
Россия
|
нет
|
100 %
|
Англия
|
да*
|
800 %
|
Германия
|
да*
|
300 %
|
Испания
|
да*
|
400 %
* Во всех этих странах цена на полис ОСАГО и условия страхования не регулируются государством.
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