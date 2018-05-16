Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков выступил с инициативой объединить два вида страхования. В качестве основного аргумента он высказал гипотезу, что объединенный полис будет дешевле. Ой ли?

Автор Петр Шкуматов

Инициатор встретил поддержку со стороны премьер-министра Дмитрия Медведева, а потому государственная машина начала копать в этом направлении особенно усердно. Но...

Любому здравомыслящему человеку очевидно, что эта инициатива — странная и нежизнеспособная. Это еще мягко говоря. В чем смысл такого объединения? В том, чтобы у автомобилистов была одна бумажка вместо двух? Но уже сегодня почти все эти договоры страхования заключаются в электронном виде, поэтому сэкономить на деревьях не получится. На данный момент мы имеем отдельный электронный договор на ОСАГО, отдельный электронный договор на страхование каско. А как будет выглядеть договор-мутант на приобретение комбинированного полиса? Загадка.

Совершенно непонятно, чтó в итоге будет приобретать автовладелец. Полис-гибрид с вычеркнутым или незаполненным полем для каско? Или всё останется как было? Но если полисы будут продавать по-прежнему раздельно, то в чем смысл такой суетливой реформы?

Что касается экономии, которую обещают автовладельцам при покупке универсального полиса, то она существует лишь на словах. На деле объединение ОСАГО и страхования каско в один полис приведет, скорее всего, к увеличению цены комбинированного полиса.

Страхование каско — это коммерческий продукт. А тариф на ОСАГО регулируется ­государством в рамках тарифного коридора. При покупке комбинированного полиса его цена в любом случае будет складываться из стоимости обоих продуктов. При этом автовладельца лишат выбора — он должен будет страховать свою гражданскую ответственность только в той страховой компании, где приобретает полис каско. А цена на ОСАГО в составе комбинированного с каско продукта вполне может оказаться выше, чем в среднем по рынку, ведь там, где нет выбора, тут же начинают выкручивать руки. И в чем же здесь экономия для водителя?

Например, меня устраивают условия по ОСАГО в одной страховой, а полис каско я покупаю в другой. Комбинированный полис я буду вынужден приобретать в одной компании вне зависимости от того, нравятся мне оба ее страховых продукта или нет. Напоминает СССР времен дефицита, когда при покупке первосортного мяса ты должен был приобрести определенное количество мясных субпродуктов второго сорта. А если у меня уже есть полис ОСАГО, то как я к нему оформлю комбинированный полис? Заплачу за ОСАГО дважды?

И таких вопросов без ответов очень много. Идею объединения полисов нужно было сначала обдумать со всех сторон, оценить риски, а уже потом озвучивать и отдавать в проработку. Но вышло как всегда. Снова заплатим?

А что у них?

В некоторых европейских странах давно и успешно реализована идея российского депутата. Но не всё так просто, и слепое копирование не сработает.

Во-первых, ОСАГО в Европе давно отпущено в свободное рыночное плавание. Государство лишь вменяет водителям в обязанность иметь полис страхования гражданской ответственности с определенными параметрами. Во-вторых, уровень конкуренции в той же Германии позволяет органично сочетать ответственность перед третьими лицами и страхование автомобиля по каско. И самое главное: стоимость страховки там намного выше. Например, британские ставки на фоне наших — фантастически высокие.

Страна Каско + ОСАГО Соотношение цен на полис ОСАГО Россия нет 100 % Англия да* 800 % Германия да* 300 % Испания да* 400 %

* Во всех этих странах цена на полис ОСАГО и условия страхования не регулируются государством.