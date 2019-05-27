Страховщики снова повышают тарифы ОСАГО

Ряд крупных страховщиков ОСАГО в Москве вернулись к прежней планке базового тарифа по ОСАГО, хотя в апреле ее снизили. Их примеру могут последовать и региональные компании. Депутаты забеспокоились…

Несмотря на то что страховщики вольны устанавливать любые тарифы в рамках предоставленного им коридора, повышение тарифа не может не настораживать.

Ранее появилась информация, что Ингосстрах и «АльфаСтрахование» вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве — 4118 рублей. Собирается поднять тариф в Москве с 3590 рублей до февральского уровня 4118 рублей также компания ВСК, сообщает ТАСС. Того и гляди повышать тарифы начнут и остальные. Напомним, на сегодняшний день в целях конкуренции тарифный коридор по ОСАГО с 9 января 2019 года расширился с 3432–4118 до 2746–4942 рублей, а в апреле ряд страховых компаний в борьбе за клиентов объявили о снижении тарифной ставки. Но не прошло и месяца, как они решили «откатить» все назад.

Сами страховщики объясняют это тем, что из-за роста стоимости запчастей существенно выросла и средняя выплата по ОСАГО, и не только в Москве, но и в ряде других регионов России. Рентабельность бизнеса падает, это и пытаются компенсировать возвратом к прежнему значению базовой ставки.

И хотя до нынешнего «потолка» в 4942 рубля базовая ставка ни в одной из компаний еще не доросла, рост базового тарифа обеспокоил депутатов.

В любом случае новость неприятная, возможна «цепная реакция», и нужно выяснить, так ли это, и если повышение произошло, то на каком основании. Комитет Госдумы по финансовому рынку решил направить запрос в Центробанк в связи с информацией о росте тарифов в Москве, сообщил «Российской газете» глава профильного комитета Анатолий Аксаков. На основании ответа на запрос комитет и собирается реагировать, потому что часто информация подается не вполне корректно.

Аксаков напомнил, что тарифы по новой схеме должны расти не для всех, а только для тех, кто нарушает ПДД и часто попадает в страховые ситуации, для добросовестных водителей они, наоборот, должны снижаться.

В апреле страховщики отчитались о первых итогах работы после расширения тарифного коридора.

Кроме того, через год вступят в силу новые требования к техосмотру, за который пока отвечают страховщики. Предполагается, что дополнительным контролирующим органом станет ГИБДД, и ТО невозможно было пройти, минуя реального, а не виртуального оператора техосмотра.



Фото: Александр Рюмин/ТАСС