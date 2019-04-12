ОСАГО стало дешевле. Но вы этого не заметите

Страховщики отчитались о первых итогах работы после расширения тарифного коридора.

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Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал информацию о том, как изменилась цена «автогражданки», после того как в начале января ЦБ расширил тарифный коридор. На бумаге все выглядит прекрасно, ОСАГО за первые три месяца года подешевело в среднем на 4%, с 5815 до 5560 руб., но не спешите радоваться.

Для простых автомобилистов средняя стоимость полиса снизилась на 3%, с 5635 до 5458 руб. Сильнее всего ОСАГО подешевело для мотоциклов и мотороллеров — с 1105 до 640 руб., то есть стало доступнее на 42%. ОСАГО для легковых автомобилей подешевело на 12%, с 8132 до 7183 руб. А для грузовиков «автогражданка» стала доступнее на 10%, с 8053 до 7232 руб.

Одновременно полисы подорожали для такси (на 9%) — с 16 321 до 17 760 руб., для троллейбусов — на 10%, с 9086 до 10 019 руб., для трамваев — на 5%, с 5248 до 5504 руб., для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки — на 12%, с 12 916 до 14 423 рублей.

«Пока реформа развивается ровно так, как и прогнозировали страховщики — расширение тарифного коридора позволило страховым компаниям сделать тарифы более справедливыми для разных категорий автовладельцев, что мы уже и видим на изменяющейся средней цене полиса обязательной „автогражданки“ для них», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его мнению, при успешном продолжении процесса индивидуализации тарифов ОСАГО продолжит дешеветь за счет усиливающейся конкуренции между страховщиками.

Минфин подготовил новые изменения в ОСАГО. Из-за них полис может подорожать.

Автовладельцы все чаще покупают полис через интернет, а не посещают офисы страховых компаний.

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