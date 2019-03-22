Новые изменения в ОСАГО: похоже, опять будет дороже

Минфин подготовил новые поправки в законопроект о реформе ОСАГО. Из него исчез повышающий коэффициент за вождение в нетрезвом состоянии.

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Министерства и ведомства продолжают подготовку масштабной реформы «автогражданки», которая должна привести к полной либерализации рынка ОСАГО, то есть прекращению госрегулирования тарифов.

Минфин внес на рассмотрение в правительство доработанный проект поправок. Из него неожиданно был исключен фактор неоднократного вождения в пьяном виде. В ведомстве это объясняют тем, что при расчете страховки должны учитываться только административные правонарушения.

В их числе: злостное нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречку, непропуск пешеходов и другие. Повторное же управление транспортным средством в нетрезвом виде ведет к наказанию, предусмотренному Уголовным кодексом (ст. 264.1 УК РФ).

«Норма об учете штрафов за пьяное вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за пьяное вождение лишают прав больше чем на год», — заявил агентству ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

Законопроект Минфина помимо учета штрафов предусматривает отмену территориального коэффициента с 1 января 2020 года, а коэффициента мощности — с 1 октября 2020 года. В обмен страховщики получат право расширения тарифного коридора (сегодня 2746–4942 руб.) сначала на 40%, а затем еще на 30%. Кроме того, предполагается повышение страховой суммы за ущерб жизни и здоровью с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн рублей.

В Минфине говорят, что согласно их поправкам страховщики не смогут устанавливать стоимость ОСАГО выше трехкратной ставки базового тарифа. Ранее Моисеев заявлял о том, что в Госдуму законопроект может быть внесен уже в весеннюю сессию.

Ранее Минфин отказался от идеи расширенного ОСАГО и возможности заключения договора на несколько лет.

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