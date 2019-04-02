ОСАГО: страховщики стали платить реже, но больше

Убытки страховых компаний от судебных исков превысили выплаты по ОСАГО, которые они сделали добровольно.

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После того как приоритетным в России стало «натуральное» возмещение по ОСАГО, то есть ремонт машины, а не выплата денег, страховые компании сократили расходы на выплаты компенсаций. А вот выплаты по различным судебным искам выросли, хотя их и стало меньше.

В прошлом году суммарные выплаты по так называемым накладным расходам (штрафы, пени, неустойки, оплата работы экспертов и т.д.) страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, составили 18,6 млрд руб. Как сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА), это почти на четверть (23%) больше, чем компании заплатили по основным требованиям (15,2 млрд руб.).

В РСА говорят, что 70% (12,8 млрд руб.) накладных расходов составили выплаты в соответствии с Законом о защите прав потребителей. В эту сумму входят штрафы, моральные компенсации и проч. Еще 5,8 млрд руб. составили иные расходы. Во всех бедах в Союзе по-прежнему винят «недобросовестных посредников».

«К особенностям их недобросовестных практик относятся: введение в заблуждение страхователей при заключении договоров цессии, фальсификация ДТП и повреждений транспортных средств, исполнительных листов, проведение экспертизы не по Единой методике и по завышенной стоимости, нарушение порядка досудебной претензии — направление по почте пустых претензий, решение судов на выплату по поддельным бланкам полисов, завышение стоимости услуг самих недобросовестных автоюристов и проч.», — заявил глава РСА Игорь Юргенс.

По итогам года РСА составил очередной рейтинг «токсичных» регионов, где страховщики теряют больше всего денег. Лидерами являются Северная Осетия, Приморский край и Липецкая область. Из «желтой» зоны в «красную» переместились Санкт-Петербург, Адыгея и Севастополь. А вот Амурская и Пензенская области и Кабардино-Балкарская республика вышли из «красной» зоны. Всего же в ней находится 20 регионов: там страховщики делают все, чтобы избежать заключения договоров ОСАГО, делая «автогражданку» малодоступной.

В «зеленой» зоне, то есть в регионах, где у страховщиков все хорошо, 45 областей и республик. В нее входят, в том числе, Москва, Республика Татарстан, Самарская, Тюменская, Тамбовская, Ульяновская, Курганская, Омская, Тульская, Саратовская, Смоленская, Томская, Калужская, Курская и Кировская области, Алтайский край, Удмуртия и др.

По словам представителей страховых компаний, пик судебных исков прошел благодаря «натуральному» возмещению по ОСАГО. Однако расходы в судах у страховщиков при этом выросли, то есть суммы судебных претензий стали выше.

Ранее Минфин отказался от идеи расширенного ОСАГО и возможности заключения договора на несколько лет.

В России серьезно выросли продажи е-ОСАГО: большинство автовладельцев прекратили посещать офисы страховых компаний.

Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС