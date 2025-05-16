Как определить подвох с кузовным ремонтом при помощи толщиномера

Стало известно, как обманывают перекупы, но есть лайфхак для покупателей авто

Известный прием на вторичном рынке автомобилей – замена кузовной детали целиком и окраска слоем ЛКП, характерным для данной модели. Такие детали можно определить по крепежу или по цвету, шагрени и сорности нанесения краски и лака.

Другой способ – продажа автомобиля, затянутого в пленку. Такой можно проверить с помощью толщиномера.

Толщиномер при этом показывает значения, превышающие истинные на 100–200 мкм. Но это не очень страшно, поскольку пленка имеет ровную и одинаковую толщину. Поэтому, если на одной двери толщина ЛКП с пленкой будет 300 мкм, а на другой – 450, то, значит, на последней есть и слой шпатлевки.

Нужно ли калибровать толщиномер?

Калибровка подробно описана в инструкциях и необходима, когда вы хотите получить как можно более точный результат. Если же интересует ответ типа «да или нет», «битый или не битый», то можно обойтись и без нее: о наличии или отсутствии оцинковки прибор подскажет в любом случае.

Толщина лакокрасочного покрытия на одном неперекрашенном автомобиле обычно различается не более чем на 30 мкм, при этом некоторая погрешность абсолютных цифр перед истиной (без перекалибровки) ни на что не повлияет.

Всегда ли определяется оцинкованная деталь?

Некоторые автопроизводители используют отожженную оцинкованную сталь (технология Galvannealed). Сталь, покрытая цинком, нагревается до 1050 °C. При этом происходит их сплавление. Кузовные панели из такого металла лучше свариваются и противостоят коррозии, чем просто оцинкованная сталь. Но толщиномер на кузове такого автомобиля оцинковку не определяет.

Мы провели экспертизу нескольких толщиномеров - рекомендуем к прочтению.