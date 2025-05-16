Почувствуй себя перекупом: выбрали самый крутой толщиномер

Экспертиза толщиномеров: проверили, работают ли на алюминии, определяют ли оцинковку

Еще вчера назначение толщиномеров лакокрасочных покрытий (ЛКП) было очевидным: определять наличие ремонтных участков кузова автомобиля. Но теперь все хотят также знать, оцинкована кузовная деталь или нет? К примеру, с завода крыло может выходить оцинкованным, а после ремонта может быть установлена деталь уже безо всякого цинка.

Для экспертизы мы приобрели шесть приборов, которые должны (по обещаниям производителей) определять толщину покрытия на цветных и черных металлах. Результаты наших исследований относятся только к этим образцам.

Как устроен толщиномер?

Для «мозгов» толщиномера основное отличие между сталью и алюминием состоит в том, что железосодержащий сплав магнитится, а алюминий нет. Поэтому большинство приборов сочетают вихретоковый метод для нежелезосодержащих сплавов и магнитоиндукционный – для стали. В инструкциях их могут называть по-разному, но суть от этого не меняется. Потребителю важен вкус готового блюда, а не секреты повара.

Ведро как образец заведомо цинкового покрытия.

Сложнее ситуация с оцинкованными кузовами. Прибор отличает цинк от стали по тому, что срабатывают одновременно и вихретоковый, и магнитоиндукционный методы, выводя на экран надпись типа «Fe+Zn».

Из испытываемых приборов определять наличие оцинковки прямо обещали только Carsys Автоподбор и R&D ЕТ330. Производители толщиномера iCartool IC-T100 отметили, что их прибор может работать с оцинкованными кузовами, а в описании к Airline AKAA002 цинк упомянут в перечне металлов, с которыми может работать устройство.

Только с прибором Мегеон 19200 сразу было ясно, что оцинковку он не обнаружит – в нем заложен только один метод измерения.

В инструкции к Etari ET 700 Max сказано, что устройство определяет наличие металлизированной шпаклевки – такую порой используют, чтобы обмануть толщиномер, не дать ему «заглянуть» вглубь зашпаклеванной вмятины.

Как проверяли?

Проверку проводили как на автомобилях, так и на предметах хозяйственного назначения – включая классическое оцинкованное ведро и строительные уголки, покрытые цинком. Кроме того, приобрели шпатлевку с алюминиевым наполнителем – хотели убедиться в том, что толщиномеры не перепутают ее с цинковым покрытием.

Стойку кузова Audi признали оцинкованной три ­прибора. Крышку багажника Audi A6 все приборы признали алюминиевой. Ответ правильный.

Автомобильную часть программы обеспечили Audi A6 и Hyundai Solaris. Немецкий седан предоставил нам для проверки свою алюминиевую крышку багажника и стальную оцинкованную стойку кузова. А корейский, для контраста, битый-перебитый стальной кузов со следами коррозии.

Толщиномеры





Airline AKAA002 Толщиномер лакокрасочных покрытий профессиональный

Примерная цена 9500 ₽

Прибор соответствует заявленным характеристикам и может использоваться для определения кузовных участков, подвергавшихся ремонту. Но может он немногое и оцинковку не обнаруживает. А стоит дорого.

Рекомендуем ограниченное применение. Carsys Автоподбор. Толщиномер автомобильный

Примерная цена 8100 ₽

Соответствует всем заявленным ­характеристикам. Определяет наличие оцинковки. Удобный крупный дисплей.

Рекомендуем.

Etari ET 700 Max Толщиномер лакокрасочных покрытий

Примерная цена 11 000 ₽

Инструкция ничего не говорит про оцинковку, но обещает обнаруживать металлическую шпаклевку. На деле прибор легко распознал наличие цинка на всех проверяемых объектах. Нашу шпатлевку не распознал, но мы не считаем это недостатком: содержание металлического наполнителя может быть различным. А вот цена не порадовала.

Рекомендуем.

iCartool IC-T100 Толщиномер лакокрасочного покрытия

Примерная цена 6000 ₽

В инструкции указано, что прибор может определять толщину немагнитного покрытия, например, цинка. Но это не имеет отношения к определению наличия оцинковки под краской: как раз этого прибор делать не умеет.

Рекомендуем ограниченное применение.

R&D ЕТ330 +Zn Coating Thickness Gauge

Примерная цена 5000 ₽

Приборчик справился со всеми зада­ниями, включая обнаружение оцинковки. Показывает именно толщину краски, а не «краски плюс цинка». Цена приемлемая.

Рекомендуем. Мегеон 19200 Вихретоковый толщиномер покрытий

Примерная цена 3900 ₽

Прибор можно назвать устаревшим: цинк не идентифицирует, индикация – в долях миллиметра, а не привычных микрометрах. И ладно бы стоил совсем дешево...

Рекомендовать не можем.

Результаты

Основные ответы по профпригодности толщиномеров помог получить Audi. Вид металла определили все приборы, кроме Мегеона. А вот наличие оцинковки распознали только три устройства – Carsys, Etari и R&D. Они же легко показали наличие цинка на строительных уголках и ведре.

Старенькую бюджетную машинку можно проверять любыми толщиномерами: ни алюминия, ни цинка здесь точно нет. А вот шпатлевки – сколько угодно. Etari ET 700 Max определил наличие цинка.

Толщиномер Carsys Автоподбор определил состав строительного уголка как «чермет+цинк». Датчик R&D ЕТ330 видит здесь «Fe+Zn».

А со шпатлевкой получилось вот что. Тонкий слой, нанесенный на металлическую пластину, мог, по идее, сыграть роль цинкового покрытия – ведь частицы алюминия, как и цинка, не намагничиваются. Однако приборы не обманулись и фиксировать наличие цинка не стали. Частицы алюминия, не соприкасающиеся друг с другом, не смогли создать единый слой, необходимый для определения вихретоковым методом.

Слой шпатлевки с алюминиевым наполнителем ни один прибор не принял за цинк.

Определить отремонтированные участки на Солярисе смогли все толщиномеры.

Разный функционал

По своей «сообразительности» испытанные толщиномеры делятся на три уровня.

Первый уровень – совсем простой (Airline, iCartool, Мегеон). Такие приборы воспринимают цинк как некое покрытие сродни лакокраске. И вместо толщины ЛКП они показывают «краску плюс цинк». Это искажает информацию об истинной толщине слоя.

Второй уровень – более сложный (Carsys и Etari). Эти устройства указывают, что видят именно цинк, но всё равно воспринимают его как покрытие стали. На автомобиле они также показывают «краску плюс цинк», что несколько искажает информацию о слое окраски. Зато на новой неокрашенной детали они покажут толщину цинка!

Третий уровень – самый «умный» (R&D ЕТ330). Такой девайс определяет оцинкованную сталь как единый металл. Только такие толщиномеры сообщают вам истинную толщину ЛКП авто­мобиля.

Какой толщиномер выбрать?

Настоящий эксперт не должен доверяться только толщиномеру. Надо уметь определять наличие локальной окраски, незаводских швов и прочих скрываемых аспектов ремонтных работ без помощи приборов. Для них показания толщиномеров – это не решающий, а лишь совещательный голос. Кроме того, их показания можно предъявлять продавцам при возникновении спорных ситуаций.

Еще один классный лайфхак по использованию толщиномера здесь.