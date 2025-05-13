Автопарк России: только один из 20 ездит на китайском автомобиле, остальные на Ладах, «корейцах» и «японцах»

Сергей Целиков: Мы осознали, что китайские авто не совсем то, что хотелось бы

Что происходит на автомобильном рынке? Что будет с ценами? Сохранятся ли альтернативные поставки (параллельный импорт)? Эти вопросы главный редактор «За рулем» Максим Кадаков задал генеральному директору аналитического агентства «Автостат» Сергею Целикову на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Ежедневно вы занимаетесь автомобильной аналитикой. Чувствуются ли какие-то серьезные сдвиги на авторынке или все идет нормально?

– Я занимаюсь аналитикой давно и постоянно отслеживаю разные процессы. Сегодня авторынок вошел в новую фазу. После ухода глобальных брендов за три года рынок трансформировался и даже поднялся на уровень выше, чем был до 2021 года. Но сейчас он снова начинает меняться. За последние полгода мы осознали, что китайские автомобили, на которые мы пересели, не совсем то, что хотелось бы.

Пересели мы вынужденно, а сейчас, спустя время, появляются претензии к качеству – что-то ломается, возникают проблемы с обслуживанием и запчастями. Это накопилось и сейчас привело к откату рынка. Была фаза прилива, которая наполнила рынок, а сейчас пришло ожидание. Появились надежды на возвращение «старых», годами проверенных брендов. Появилась группа покупателей, которые выбирают машину по принципу «только не Китай».

– Вы не связываете проседание продаж с ценами?

– Цены резко выросли раньше. В 2024 году они были стабильными, в 2025-м также скачков не ожидается. Распродажи приводят к тому, что они даже немного ниже. Рубль стабилизировался, и сейчас можно купить машину на распродаже даже дешевле, чем в 2024 году. Но машины все равно дорогие. Если смотреть на автопарк в России, только один из 20 ездит на китайском автомобиле, а остальные 19 – на старых Ладах, «корейцах» и «японцах».

– Что человек может купить вместо китайского автомобиля?

– Идет хитрый возврат «корейцев» через марку Солярис, сборка этих машин даже подрастает. Это такая а-ля альтернатива. Параллельный импорт занимает 6-7% рынка, но это нишевая история. Все ждут возврата прежних брендов, и я думаю, он произойдет, но с более высокими ценами и по схемам, как у Соляриса.

Корейский KGM (бывший SsangYong) тоже пришел на рынок, но цены запредельные. В нижнем ценовом ряду осталась только Лада, а от 2 миллионов и выше только китайские бренды. По сути, альтернативы нет.

В сегменте премиум продолжают заказывать по параллельному импорту запредельно дорогие машины – средняя цена Mercedes-Benz составляет около 13 млн рублей. Многие владельцы Мерседесов и BMW пересаживаются на гибриды, например, Li Xiang, Ito и Zikr, или продолжают ждать возврата старых брендов.

– Покупатели считают, что сейчас дают скидки, но они недостаточные. И если подождать еще год, машины будут продавать за полцены. Это так?

– Нет, потому что у автомобиля большая валютная составляющая. У полностью импортированных автомобилей она составляет 100%, у собранных в России – 70-80%, даже у Лады это около 40%. Рубль сейчас крепкий, но экономисты предполагают, что курс вернется к 100-120 за доллар. Поэтому автомобили не могут стать дешевле. Сейчас именно тот момент, когда благодаря большим скидкам выгодно покупать машину.

Но кто предлагает эти скидки? Это, в основном, те бренды, которые плохо продаются или на грани ухода. Топовые марки (Geely, Chery, Haval и Changan) тоже дают скидки, но они не запредельные – 2-5% и на максимальные комплектации.

– Какой прогноз на этот год по объемам продаж и ценам?

– Думаю, что по итогам года мы выйдем на снижение в 15% по сравнению с прошлым годом. Без легких коммерческих автомобилей количество проданных автомобилей составит от 1,3 до 1,4 миллиона. Когда остатки 2024 года будут распроданы, цены сильно поднимать не станут. Но с учетом того, что скидок уже не будет, все станет дороже.

– А на 2026 год?

– Я оптимист и верю, что следующий год будет лучше.