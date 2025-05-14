Mazda развивает новый российский бизнес

О развитии новых направлений российского бизнеса рассказал корреспонденту «За рулем» генеральный директор ООО «Мазда Мотор Рус» Андрей Глазков.

На сегодня ООО «Мазда Мотор Рус» полностью сохранило структуру и подразделения, которые были в компании три года назад. Все структуры, отвечающие за техническую и сервисную поддержку автомобилей Mazda, работают. Ушли такие сервисы, как кредитование и страхование, но послепродажное обслуживание работает в полную силу.

Работа с клиентами ведется через официальных дилеров, сеть которых сохранилась.

Новые автомобили Mazda появляются в России как по параллельному импорту, так и благодаря физическим лицам. Автомобили, идущие через партнера «Мазда Мотор Рус», чисты юридически, и на них ставится ГЛОНАСС. Кроме того, компания гарантирует устранение неисправностей, возникших в ходе эксплуатации этих автомобилей, в течение 3-х лет или 100 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше.

Автомобили обслуживаются на СТО дилерской сети Mazda. Наиболее популярны на российском рынке модели Mazda CX-5 и CX-50. Помимо них в продажу нередко поступают модели CX-60, CX-90, а также гибридная Mazda6.

Основная масса машин идет из Китая. Конструкция машин идентична тем, что поставлялись ранее и создавались с точки зрения комплектаций в основном для европейских рынков..

На сайте mazda.ru создан специальный раздел «Автомобили в наличии», где в режиме реального времени появляются предлагаемые дилерами автомобили. Это самая полная база новых моделей и автомобилей с пробегом Mazda в России.

«Мазда Мотор Рус» работает над обеспечением ввезенных по параллельному импорту автомобилей запасными частями. В основном поставки идут из Китая. Компания и дилеры имеют необходимый запас наиболее ходовых запчастей — проблем у клиентов не возникает.

Кроме продажи автомобилей – своего традиционного бизнеса - «Мазда Мотор Рус» приступила к производству технических жидкостей и комплектующих для различных моделей Mazda. Специально для осуществления амбициозных планов в «Роспатенте» зарегистрирован новый бренд MZD Neo. Под ним компания поставляет расходные материалы, которые полностью соответствуют оригинальным японским. В частности, речь идет о тормозной жидкости, колодках, фильтрах, аккумуляторах, и конечно же, моторном масле. Производство ведется на российских предприятиях. Качество продукции подтверждается специалистами «Мазда Мотор Рус».