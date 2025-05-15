Розетка у дома запустит рост рынка электромобилей

Петр Богачев: Проще контролировать выбросы электростанции, чем миллиона авто

Как сегодня развивается рынок электромобилей в России, зачем нужны зарядные станции у многоквартирных домов и как сделать электрокары доступнее для покупателей?

Об этом на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр», заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков побеседовал с генеральным директором АО «САГА Электроникс» Петром Богачевым.

– Чем занимается ваша компания?

– Мы развиваем инфраструктуру электротранспорта: устанавливаем зарядные станции, разрабатываем программное обеспечение, занимаемся интеграцией решений в городскую среду. Все, что связано с электромобильностью, – в зоне нашей компетенции.

– После повышения утилизационного сбора с 1 января рынок электромобилей просел. Это сказалось на деятельности вашей компании?

– Конечно, потому что наша компания нацелена на активное развитие рынка, как это происходит, например, в Китае. В крупных китайских городах практически не осталось машин с ДВС – это произошло всего лишь за последние 5–10 лет. Я не большой сторонник «зеленой» повестки, но логика проста: загрязнение воздуха переносится из густонаселенного города туда, где его влияние на людей минимально. И, конечно, проще контролировать выбросы одной большой электростанции, чем миллионов автомобилей.

– Китай активно наращивает экспорт электромобилей. Но их приток в Россию сдерживает утильсбор. Что с этим делать?

– С одной стороны, утильсбор должен стимулировать развитие отечественного электротранспорта. Но давайте честно – оно фактически буксует. Реальных серийных электромобилей в России нет. Есть отдельные проекты: Москвич, Эволют, Атом, Largus АВТОВАЗ – но до массового рынка пока далеко. Поэтому разумнее было бы не ограничивать импорт, а параллельно стимулировать наших производителей – субсидиями, льготами, инфраструктурной поддержкой.

– Почему у нас не появляются доступные электромобили, типа Dongfeng Box, хотя в Беларуси они есть и стоят до 2 млн рублей?

– Проблема именно в цене. Чтобы рынок начал расти, нужно открыть его для доступных китайских моделей. Заградительные пошлины оправданы для ДВС – ведь мы такие автомобили действительно производим. А с электромобилями у нас пока пустота. Логично дать потребителям выбор, а не ждать, когда появится отечественный продукт.

– Но даже если электромобили станут дешевле – где их заряжать?

– Все взаимосвязано: чем больше зарядных станций – тем выше спрос на электромобили. Но у большинства потенциальных владельцев просто нет возможности заряжать автомобиль – ни у дома, ни рядом. Зарядные станции, в первую очередь, нужны около многоквартирных домов – не на подземных паркингах, а именно на доступных придомовых парковках. Большинство потенциальных владельцев электромобилей живет в многоэтажках, и для них важны удобство и финансовая доступность (зарядка по ночному тарифу).

– Получается, что именно те, кому электромобиль нужен больше всего, имеют меньше всего условий для его хранения и эксплуатации?

– Да. Необходимо стимулировать установку зарядной инфраструктуры у многоквартирных домов. Нужно резервировать места, устанавливать там медленные ночные зарядки, которые могут работать по ночному тарифу.

– Вы говорите о будущем строительстве, а как быть с уже застроенными районами?

– Есть решения: ставить зарядки возле трансформаторных подстанций, выделять места в существующих дворах и парковках. Можно обязать застройщиков и управляющие компании выделять хотя бы 10–15% парковочных мест под электромобили. Тот же Мосэнергосбыт обязать осуществлять техническое подключение, и зарядки появятся. Осталось только создать нормативную базу.

– А сколько будет стоить зарядка? Видел цену и по 25 рублей за киловатт!

– Коммерческие быстрозарядные станции действительно порой выдают цену 25 руб. за кВт·ч. Но нужно понимать, что они сами по себе дорогие (стоят от 1 до 3 млн рублей), установлены в местах, где чаще всего дорогая аренда, и требуют мощного подключения – все это должно окупаться. Но на ночных муниципальных зарядках стоимость может составлять 2–3 руб. за кВт·ч – это разумно и доступно для большинства.

– То есть вы не просите субсидий от государства?

– Нет, мы не просим денег. Мы просим ввести обязательные нормативы – чтобы застройщики предусматривали зарядную инфраструктуру. Пока это не обязательно, никто этим заниматься не будет – лишние расходы.

– А как быть с междугородними поездками?

– Современные электромобили проходят 300–400 км на одной зарядке – для большинства поездок этого хватает. Кроме того, крупные топливные компании – «Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «Роснефть» – уже устанавливают зарядки на АЗС. Казалось бы, установка зарядных станций противоречит их основной бизнес-модели – ведь прибыль им приносит продажа бензина. Однако статистика давно известна: крупные нефтяные компании зарабатывают не меньше на сопутствующих товарах. Пока электромобиль заряжается, водитель проводит на станции не меньше получаса – пьет кофе, перекусывает, делает покупки.

– В регионах, где суровые зимы, эксплуатация электромобилей затруднена. Как вы учитываете это?

– Начинать развитие элекромобильности нужно с Европейской части России, где сосредоточено основное население и климат мягче. Конечно, Дальний Восток, Сибирь – там сложнее. Хотя, например, в Приморье и Хабаровском крае Ниссан Лиф в свое время был настоящим хитом. Но понятно, что в Якутии или на Чукотке электромобили вряд ли появятся в обозримом будущем.

Хочу еще раз подчеркнуть: пока у людей нет удобной возможности заряжать автомобиль дома по дешевому ночному тарифу, электротранспорт массово развиваться не будет. Только когда эта инфраструктура появится, начнется и рост рынка.