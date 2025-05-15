Надежные автозапчасти: почему важны гарантия и «старые» отзывы

Денис Самойлов: Автовладельцы научились выбирать запчасти на маркетплейсах

За последние 3–5 лет компетенции автовладельцев в самостоятельном выборе запчастей на маркетплейсах значительно выросли, покупатели лучше ориентируются в ассортименте и могут выбирать качественные детали, ориентируясь на отзывы. А среди китайских автокомпонентов уже много таких, которые вполне дотягивают до европейского уровня.

Об этом Никите Гудкову, заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, на выставке MIMS Automobility Moscow рассказал Денис Самойлов, директор по продуктовому развитию компании UNIQOM.

– Расскажите, чем занимается ваша компания и что сегодня происходит на рынке запчастей?

– UNIQOM – федеральный дистрибьютор автозапчастей, автохимии и аксессуаров от более чем 80 производителей. На рынке мы давно, в апреле отметили 30-летие компании. Основные поставки осуществляем из Кореи, Японии и других азиатских стран. Представляем бренды Avantech, Advics, Double Force, Soft99 и другие.

– Вы сами что-то уже локализуете?

– Еще до 2022 года мы начали локализацию автокосметики с корейскими партнерами. В этом году запускаем в России собственное производство фильтров.

– Какие запчасти наиболее востребованы на рынке и как изменился спрос за 3–4 года?

– В приоритете всегда расходники: колодки, фильтры, свечи, элементы подвески. Спрос сместился в доступный и средний ценовой сегменты. На фоне волатильности курса рубля и снижения доходов откладываются замены, снижается интерес к премиуму.

– Влияние китайских автомобилей на ваш ассортимент ощущается?

– Китайские автомобили занимают большую долю рынка, и уже есть много машин, сошедших с гарантии. Мы активно завозим запчасти для ТО. Основная проблема с китайскими автомобилями - отсутствие каталогов из-за высокой динамики выхода новых моделей и обновлений. По некоторым моделям каталогов вообще нет, и даже официальные дилеры порой испытывают трудности с подбором запчастей.

– Что делать, если нет каталога?

– Большинство моделей – от «большой четверки» (Geely, Chery, Haval, Changan), и с ними проще. Часто помогают китайские поставщики, но в ближайшие 3 года основную потребность в запчастях закроют дилеры.

– Какой совет вы можете дать при выборе запчасти? Например, я хочу купить тормозные колодки. Заходишь на маркетплейс – а там список с ценами от одной до 20 тысяч рублей.

– Предложений действительно много, но узнаваемых и проверенных брендов — мало, поэтому выбирать становится сложнее. Торговля действительно сместилась на маркетплейсы, однако за последние 3–5 лет заметно выросли компетенции обычных автовладельцев по самостоятельному выбору запчастей.

Я бы порекомендовал обращать внимание на наличие гарантии от владельца бренда или поставщика. Важно внимательно изучать отзывы – особенно их давность, а не просто подтверждение факта установки детали. Многие покупатели дополняют отзывы сведениями об эксплуатации. Профессиональные сообщества также активно делятся опытом – там можно получить реальную информацию от пользователей. И, конечно, важно покупать только у проверенных дистрибьюторов.

– А китайские компоненты сегодня уступают по качеству?

– По ресурсу – да, уступают «недружественным» брендам, но китайцы быстро учатся, покупают технологии и прогресс очевиден. Уже есть фабрики, продукция которых не уступает по качеству, они даже производят комплектующие по заказу мировых марок.

Из нашего ассортимента могу выделить продукцию компаний Avantech и Double Force – качественные, с широкой линейкой. А также свечи TORCH – один из лидеров в Китае.

– Ваш прогноз по рынку запчастей на 2025 год?

– Рынок продолжит адаптироваться: будут перестраиваться бренды, меняться их портфели. Будет происходить поиск новых поставщиков, а потребители начнут привыкать к новым реалиям. Санкции вроде немного ослабли, но трудности по-прежнему сохраняются.