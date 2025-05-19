Своими силами: как развивается производство автокомпонентов в России

В 2022 г. Минпромторг России и ФГУП «НАМИ» организовали 25 рабочих групп для преодоления кризиса в автокомпонентах

Как продвигается импортозамещение комплектующих? Что уже начали выпускать, что планируется и есть ли в автопроме скрытые темы, о которых мы мало знаем?

Об этом Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», побеседовал с Денисом Ендачевым, исполнительным директором по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ».

Разговор состоялся на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 12 по 15 мая 2025 года в московском ЦВК «Экспоцентр».

– Что происходит с производством комплектующих? Есть ли реальное движение или мы по-прежнему топчемся на месте?

– Сейчас в этой области происходят большие изменения. До 2022 года рынок был относительно стабильным, но затем многие компании ушли, прекратили поставки, начались перебои. Российские производители даже были вынуждены останавливать производство из-за нехватки компонентов.

С тех пор прошло три года, и на рынке появились новые игроки. Начали производить те компоненты, которых раньше в России не было. Для этого была проделана большая работа. Вместе с Минпромторгом организовали 25 рабочих групп, каждая из которых занимается своим сегментом.

Например, первая группа занимается двигателями и комплектующими к ним – анализирует, что производится внутри страны, а что привозится из-за рубежа. Вторая группа – резинотехническими изделиями: уплотнителями, шлангами, прокладками. Есть отдельная группа по автомобильной электронике. После ухода крупных иностранных поставщиков потребовалось срочно найти замену по многим позициям.

– Мы сейчас больше полагаемся на «дружественные» поставки или пытаемся производить сами?

– Был составлен список критически важных компонентов – в него вошло 750 позиций, которых не было на российском рынке, но которые необходимы автопроизводителям. Наша главная цель – максимально закрыть все эти позиции отечественным производством. Например, системы ABS и ESP. Уже сейчас в России работают два завода, выпускающих эти системы. Причем локализация производства глубже, чем просто сборка из импортных деталей.

– Речь о компании «Итэлма» в Костроме и бывшем заводе Bosch в Самаре, который теперь называется «НАМИ-Инновационные компоненты»? Зачем нужны два завода, выпускающих одно и то же?

– Они ориентированы на легковой и легкий коммерческий транспорт. Каждый завод рассчитан на выпуск систем для 500 тыс. автомобилей в год. С учетом ожидаемого роста объема рынка это оптимальное решение.

Кроме того, конкуренция между производителями всегда идет на пользу: она двигает рынок. На заводе НАМИ мы уже разработали российское программное обеспечение для этих систем, собрали собственную команду – от студентов до экспертов, – создали целую школу. Теперь мы можем разрабатывать и адаптировать ABS и ESP под любые автомобили, развивать и совершенствовать эти решения.

– Для Ауруса в России разработали отечественную автоматическую коробку передач. Насколько она локализована?

– У нее очень высокий уровень локализации.

– Если смогли сделать коробку для Ауруса, почему не делаем более простые коробки?

– Такая работа ведется, и есть несколько стратегий. Первая – взять готовую коробку, локализовать производство и постепенно заменять компоненты на отечественные. Вторая – полностью разработать собственную коробку, но на это потребуется 3-4 года.

Наиболее реалистичный путь – гибридный. Мы адаптируем некоторые существующие решения, начнем сборку в России, а затем постепенно углубим локализацию. Сейчас рассматриваем выпуск нескольких типов коробок, которые могут покрыть сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей. В течение одного-двух месяцев проект стартует.

Между прочим, коробку, разработанную для Ауруса, мы начали «транслировать» в отрасль. На ее базе был создан модифицированный продукт – практически полностью аналогичный «аурусовской» коробке. Эти коробки уже проходят испытания, и их планируют устанавливать на автобусы НЕФАЗ, а систему управления установят на ЛИАЗ. Это позволяет увеличить объем выпуска, снизить себестоимость и, главное, – получить массовый российский продукт для общественного транспорта.

– А какой ресурс у коробок, которые пойдут для массовых легковых автомобилей?

– Заявленный ресурс – 250 тыс. км. Речь идет о нескольких вариантах коробок с 6-8 передачами.

– Есть ли другие позитивные примеры?

– Активно идет работа по увеличению мощностей и модернизации двигателей – за три года запущено около 7 проектов, которые повышают качество и характеристики моторов.Также развивается производство резинотехнических изделий, создаются новые компоненты, в том числе для пластика и РТИ.

– Что с лакокрасочными материалами?

– Мы уже умеем делать краску из компонентов, но пока часть сырья все же импортируется. Сейчас идет работа над созданием собственных компонентов для лаков и грунтов. Планируем в ближайшие годы добиться полной локализации, включая катафорез.

– Все, о чем мы говорим, – это перспектива одного-двух лет?

– Коробки передач – это перспектива 2025 года. Часть материалов для ЛКМ уже проходят испытания. Остальное в планах на 2026 год. А производство систем ABS и ESP – это два полноценно работающих завода с высокой степенью локализации.