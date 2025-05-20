Запчасть от компьютера поможет согреть машину — отличный пример из практики

Читатель «За рулем» улучшил работу печки ВАЗ-2110 компьютерными вентиляторами

У автомобиля ВАЗ‑2110 воздух плохо доходит до ног задних пассажиров. Всё тепло теряется в районе рычага переключения передач и тратится на обогрев пластикового тоннеля пола.

Я купил два компьютерных вентилятора размером 40×40 мм и установил их в тоннеле сразу за рычагом коробки, закрепив суперклеем. Запитал от блока управления стеклоподъемниками и вывел кнопку в удобном месте.

Компьютерные вентиляторы существенно улучшают работу отопителя вазовской «десятки».

Зимой кнопка всегда во включенном положении. При включении зажигания вентиляторы начинают работать, причем совсем бесшумно. При переключении отопителя на обогрев ног теплый воздух вентиляторами нагнетается по воздуховодам к задним пассажирам.

А. Барлов, г. Ахтубинск

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне тут.