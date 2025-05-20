Запчасть от компьютера поможет согреть машину — отличный пример из практики
У автомобиля ВАЗ‑2110 воздух плохо доходит до ног задних пассажиров. Всё тепло теряется в районе рычага переключения передач и тратится на обогрев пластикового тоннеля пола.
Я купил два компьютерных вентилятора размером 40×40 мм и установил их в тоннеле сразу за рычагом коробки, закрепив суперклеем. Запитал от блока управления стеклоподъемниками и вывел кнопку в удобном месте.
Зимой кнопка всегда во включенном положении. При включении зажигания вентиляторы начинают работать, причем совсем бесшумно. При переключении отопителя на обогрев ног теплый воздух вентиляторами нагнетается по воздуховодам к задним пассажирам.
А. Барлов, г. Ахтубинск
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