Запчасть от компьютера поможет согреть машину — отличный пример из практики

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Читатель «За рулем» улучшил работу печки ВАЗ-2110 компьютерными вентиляторами

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У автомобиля ВАЗ2110 воздух плохо доходит до ног задних пассажиров. Всё тепло теряется в районе рычага переключения передач и тратится на обогрев пластикового тоннеля пола.

Я купил два компьютерных вентилятора размером 40×40 мм и установил их в тоннеле сразу за рычагом коробки, закрепив суперклеем. Запитал от блока управления стеклоподъемниками и вывел кнопку в удобном месте.

Компьютерные вентиляторы существенно улучшают работу отопителя вазовской «десятки».
Компьютерные вентиляторы существенно улучшают работу отопителя вазовской «десятки».

Зимой кнопка всегда во включенном положении. При включении зажигания вентиляторы начинают работать, причем совсем бесшумно. При переключении отопителя на обогрев ног теплый воздух вентиляторами нагнетается по воздуховодам к задним пассажирам.

А.Барлов, г. Ахтубинск

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Ревин Алексей
Фото:А. Барлов
Количество просмотров 17
20.05.2025 
Фото:А. Барлов
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