Ретроралли «Архангельское Аутлет» прошло 17 мая в Московской области

Могут ли Запорожец, Rolls-Royce, Ferrari и Гелендваген соревноваться на одной трассе? Да, если это ретроралли «Архангельское Аутлет», прошедшее 17 мая в Московской области.

Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.

Мы не смогли пройти мимо этого события и тоже приняли участие. На темно-коричневом ВАЗ-2103 Жигули 1976 года выпуска. Всего же в гонке приняло участие четыре десятка экипажей.

Разумеется, гнать на таких автомобилях «на все деньги» никто не собирался. Тем более самому возрастному участнику – Jaguar SS 1 – стукнуло 90 лет!

Соревнования прошли по формату ралли третьей категории. То есть главное тут не скорость, а точность. И умение ориентироваться по легенде. Потому раннее прибытие на очередной промежуточный финиш штрафуется так же, как и опоздание.

Общая дистанция гонки составила чуть больше 200 километров. А пелетон был разделен на три категории. Автомобили, выпущенные после 1985 года, выступали в зачете «Янгтаймер». Экипажи на автомобилях, собранных в период с 1950 по 1985 годы, попали в категорию «Классика». Как нетрудно догадаться, в этом самом многочисленном зачете выступали и мы.

Ну а самый почетный (как и самый возрастной) зачет – «Эпоха». Это автомобили, переступившие 75-летний юбилей. Для них дистанция была сокращена наполовину. Тем не менее, все участники, несмотря на почтенный возраст, проехали гонку без поломок.

Это же касается и остальных зачетов. Львиную долю составила иностранная ретротехника (преимущественно из США), но и отечественный автопром тоже был. Кроме нас в «Аутлете» ехало пять Волг и один «ушастый» Запорожец ЗАЗ-968 1974 года.

В итоге все, в том числе и мы, успешно доехали до финиша. До подиума экипаж «За рулем» немного недотянулся. Но мы все равно уехали с одной из специальных наград. Главное, что само мероприятие удалось. Стоит ли говорить про попутчиков и прохожих, приходящих в полный восторг от шеренги автомобилей, чей суммарный возраст составил почти две тысячи лет!