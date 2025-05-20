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Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.
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Ралли «Архангельское Аутлет»: 40 машин возрастом 2000 лет
Ретроралли «Архангельское Аутлет» прошло 17 мая...
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Ралли «Архангельское Аутлет»: 40 машин возрастом 2000 лет

Ретроралли «Архангельское Аутлет» прошло 17 мая в Московской области

Могут ли Запорожец, Rolls-Royce, Ferrari и Гелендваген соревноваться на одной трассе? Да, если это ретроралли «Архангельское Аутлет», прошедшее 17 мая в Московской области.

Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.
Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.

Мы не смогли пройти мимо этого события и тоже приняли участие. На темно-коричневом ВАЗ-2103 Жигули 1976 года выпуска. Всего же в гонке приняло участие четыре десятка экипажей.

Разумеется, гнать на таких автомобилях «на все деньги» никто не собирался. Тем более самому возрастному участнику – Jaguar SS 1 – стукнуло 90 лет!

Соревнования прошли по формату ралли третьей категории. То есть главное тут не скорость, а точность. И умение ориентироваться по легенде. Потому раннее прибытие на очередной промежуточный финиш штрафуется так же, как и опоздание.

Общая дистанция гонки составила чуть больше 200 километров. А пелетон был разделен на три категории. Автомобили, выпущенные после 1985 года, выступали в зачете «Янгтаймер». Экипажи на автомобилях, собранных в период с 1950 по 1985 годы, попали в категорию «Классика». Как нетрудно догадаться, в этом самом многочисленном зачете выступали и мы.

Ну а самый почетный (как и самый возрастной) зачет – «Эпоха». Это автомобили, переступившие 75-летний юбилей. Для них дистанция была сокращена наполовину. Тем не менее, все участники, несмотря на почтенный возраст, проехали гонку без поломок.

Это же касается и остальных зачетов. Львиную долю составила иностранная ретротехника (преимущественно из США), но и отечественный автопром тоже был. Кроме нас в «Аутлете» ехало пять Волг и один «ушастый» Запорожец ЗАЗ-968 1974 года.

В итоге все, в том числе и мы, успешно доехали до финиша. До подиума экипаж «За рулем» немного недотянулся. Но мы все равно уехали с одной из специальных наград. Главное, что само мероприятие удалось. Стоит ли говорить про попутчиков и прохожих, приходящих в полный восторг от шеренги автомобилей, чей суммарный возраст составил почти две тысячи лет!

Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.
Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.
Наш экипаж проехал гонку на ВАЗ-2103 «Жигули» 1976 года выпуска
Наш экипаж проехал гонку на ВАЗ-2103 «Жигули» 1976 года выпуска
Специальная штурманская программа заметно облегчает труд второго пилота!
Прекрасная Alfa Romeo Gulia GT 1966 года выпуска привезла Марата Яруллина на второе место в зачете «Классика»
Европейские модели рядом с американскими дредноутами выглядят настоящими крохами.
Один из самых красивых автомобиле в ралли. Да и за всю историю мирового автопрома – Citroen DS. Эта «Богиня» 1968 года выпуска
Самым старым автомобилем в ралли стал SS 1 (первоначальное имя известного всем Ягуара) 1935 года.
Победители зачета «Классика» – автомобили, выпущенные в период с 1950 по 1985 год.
Михаил Готесман на Татре-87 1942 года стал лучшим в зачете «Эпоха»
Михаил Готесман на Татре-87 1942 года стал лучшим в зачете «Эпоха»
Без призов не уехали и мы. Получив награду в номинации «Виртуозное вождение».
Общее фото участников на память.
Ралли Архангельское Аутлет: 40 машин возрастом 2000 лет.

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Виноградов Александр
Количество просмотров 2
20.05.2025 
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