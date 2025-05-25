Это простое решение поможет избежать проблем с ходовой частью авто
На легкосплавных колесах универсала Лада Ларгус плохо держатся колпачки. Чтобы не терять их, вставил внутрь отрезки пружины от стартера бензопилы «Дружба», которые хорошо распирают фиксаторы. Колпачки держатся надежно, а в шиномонтаже снимаются легко.
Таким же образом можно закрепить колпачки и на других моделях колес. Подобрать пружину необходимых размеров можно в сервисных центрах по ремонту бензопил, триммеров и тому подобного.
В. Соловей, г. Хабаровск
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