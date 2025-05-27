MARSHALL: делаем качественные запчасти уже 20 лет

На выставке MIMS-2025 мы побеседовали с основателем и владельцем компании MARSHALL Романом Шульгой. У компании наработаны обширные компетенции, которые она непрерывно расширяет.

— Начнем с истории. Когда появилась и как развивалась компания MARSHALL?

Роман Шульга, основатель и владелец компании MARSHALL

—Компании уже 20 лет. Изначально мы специализировались на запчастях для грузовых автомобилей. Значительно позже, в 2019 году, вышли на легковой рынок. Сейчас активно развиваемся в сегменте строительной и сельскохозяйственной техники.

—Что собой представляет MARSHALL – поставщик, производитель? Где располагается производство?

— Мы и производители, и торговая компания. У нас есть заводы в России. Но большая часть компонентов делается в рамках производственных контрактов с заводами в самых разных странах: Турция, Германия, Испания, Корея, Юго-Восточная Азия и даже Южная Америка. Мы всегда очень щепетильно подходим к продуктам и выбору партнеров. Это требует тщательной и долгой работы. Чтобы запустить новую для нас категорию, проходит два года и более.

— Мы подошли к сегодняшним позициям. Какое место компания занимает на российском рынке?

— В сегменте запчастей для грузовиков мы входим в топ-5 брендов. В легковом сегменте мы еще только идем вверх: шесть лет — это небольшой срок для наработки ассортимента, каналов продаж и завоевания популярности. Но рост, могу отметить, мы показываем хороший. Планы у нас обширные, и ключевой вопрос: что выбрать в качестве приоритетного развития? Сейчас компания присутствует и на российском рынке, и в странах СНГ

— Как контролируется качество выпускаемых деталей?

— У нас серьезный подход к выбору производств, очень строгие условия договора. С одной стороны, мы гарантируем хорошие объемы для предприятий. С другой, выступаем с серьезными требованиями по качеству и, что немаловажно, стабильности качества. Плюс периодические проверки на заводах. Есть отдельная инженерная служба, которая проверяет все приходы на наш склад. У нас крайне низкий процент рекламаций. На ряд категорий мы даем даже безусловную гарантию — принимаем вообще все проблемные запчасти.

— В каком ценовом сегменте вы работаете?

— По моему видению, наиболее ценный сегмент для клиента – средний. Здесь ты не переплачиваешь за бренд, но и качество должно быть на высоком уровне. Бренды низшего ценового сегмента нацелены только на минимальную стоимость, что отражается на ресурсе запчастей.

— Ситуация после стрессового для всех 2022 года сейчас стабилизировалась?

— Два последних года мы видели рост. Были, разумеется, сложности, но в целом базовый спрос позволял решать все вопросы и дальше развиваться. С начала этого года в грузовом сегменте кризис. Объем грузоперевозок ощутимо упал, что сказывается на спросе на автозапчасти. Есть фактор старения парка, из-за которого требуется больше запасных деталей. Однако он на сегодня не перекрывает другие негативные явления.

— Какие главные причины увеличения издержек?

— Самое сильное влияние на рост издержек оказывает увеличение логистических затрат. Сильно выросли арендные ставки по складам — они в дефиците. Идет увеличение зарплат. Прежде всего, работников складов.

— В плане каналов продаж — на чем вы сконцентрируетесь?

— Наша цель, как крупного вендора, чтобы потребитель мог купить нас на любых площадках. Переориентация на маркетплейсы есть и у нас. Возможно, тренд появился в отрасли с небольшим опозданием. Но свою часть рынка он заберет. Хотя мне кажется, что прежние каналы продаж не исчезнут. Просто установится новый баланс.

— Актуальная сегодня тема – контрафакт. Как вы с ним боретесь?

— Для бренда MARSHALL явно мы эту проблему не видим. Бренд среднего ценового сегмента не настолько интересен для тех, кто занимается подделками. Контрафакт в основном в премиуме, где выше маржинальность. И в этой ситуации бренд становится более интересным для потребителя. Те, кто один раз купил MARSHALL, часто оказываются его поклонниками.

Реклама/ООО «КА ЭКСПОРТ» ИНН 780565317/eridF7NfYUJCUneRJUcyfk3a