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Неочевидные опасности езды на машине по лужам

Эксперт Ревин: Вода под колесами способна навредить двигателю и трансмиссии

Вопрос от читателя «За рулем»:

Чем, кроме гидроудара, опасна езда по лужам?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

У многих автомобилей воздухозаборник двигателя расположен достаточно высоко, чтобы при медленной езде не опасаться гидроударов в лужах глубиной до полуметра.

Но некоторые агрегаты страдают и при такой глубине. К ним относятся керамические блоки каталитических нейтрализаторов, которые при попадании воды и резком охлаждении могут треснуть. Причем такое может произойти и с основными нейтрализаторами, расположенными близ двигателя, и с так называемыми дожигателями, которые у всех машин стоят под полом.

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Вода может навредить и агрегатам трансмиссии. Коробка передач, угловой редуктор и задний редуктор с механизмом подключения задней оси у кроссоверов негерметичны и имеют сапуны, соединяющие их полость с атмосферой, через которую может попасть вода. Только у серьезных внедорожников сапуны выведены достаточно высоко. А наиболее опасны не лужи во время дождя, а глубокая яма с водой в сухую жаркую погоду: перепад температуры будет больше.

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Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 48
26.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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