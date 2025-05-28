За «чистый» впрыск

Когда речь заходит о «Супротек», большинство автомобилистов вспоминает триботехнические составы, предназначенные для восстановления изношенных моторов.

Именно эти препараты сделали имя питерской компании. Но в ассортименте продукции компании «Супротек» есть и другая, не менее полезная и эффективная «химия».

Наш сегодняшний рассказ о комплексных очистителях топливной системы, в которых фирменных «супротековских» трибосоставов минимум, они не восстанавливают геометрию деталей, но тоже продляют жизнь автомобильному двигателю и избавляют владельца от лишних хлопот и незапланированных трат.

Для чего

Со временем топливная, как любая другая система автомобиля, изнашивается и загрязняется. И это напрямую влияет на ходовые качества и экономичность машины. И если пустить этот процесс на самотёк, то этот самый «тёк» топлива от бака в камеры сгорания однажды может просто прекратиться. Вы никуда не уедете.

По данным отраслевых исследований и сервисных центров, около 40–50% всех обращений на СТО связаны с неисправностями дизельной топливной системы (форсунки, ТНВД, топливные фильтры). 20–30% от всех ремонтов бензиновых авто (с прямым впрыском) касаются инжекторов, топливных насосов и регуляторов давления. Средний чек за ремонт топливной аппаратуры: дизельные авто – 25 000–70 000 руб. (в сложных случаях до 100 000+ руб.), бензиновые авто – 15 000–40 000 руб.

Очистители топливной системы «Супротек» для бензиновых и дизельных моторов призваны очищать всю топливную систему: топливозаборник, насос или насосы, трубопроводы, форсунки и даже способствовать удалению нагара с клапанов и из камеры сгорания.

Откуда берутся отложения в системе? Из топлива, конечно. Причем использование самого качественного, фирменного бензина или дизеля не решает проблему, а только значительно отодвигает ее. А уж если пришлось залить непонятную жижу на «безродной» АЗС, в баке может оказаться что угодно - вода в топливе полезной присадкой покажется. Кстати, воду очиститель тоже связывает.

Как же понять, что топливная магистраль заросла отложениями, грязный насос выдает давление из последних сил, а форсунки давно не распыляют топливо, а сливают его тонкой струйкой?

Симптомы

Есть несколько характерных признаков, которые сигнализируют, что систему пора чистить:

двигатель теряет мощность, автомобиль становится вялым, хуже разгоняется;

мотор, особенно дизельный неуверенно запускается в холодную погоду;

гуляют обороты холостого хода, мотор подергивается в движении;

заметно повышается расход топлива;

дизель начинает дымить.

И это только надводная часть айсберга, есть и другие последствия загрязнения: нештатная подача топлива не только снижает характеристики двигателя, но и сокращает ресурс нейтрализатора и (в дизелях) сажевого фильтра, «убивает» моторное масло, может даже привести к локальным перегревам поршней и их последующему разрушению.

Из чего

Точного состава своего препарата производители обычно не раскрывают. У каждого своя рецептура и свои секретные ингредиенты. Но из чего состоит некий осредненный очиститель – давно не секрет. В состав входят моющие вещества (детергенты) и растворители для борьбы с различными типами отложений, смазывающие добавки и антикоррозийные агенты, чья роль понятна из названия, стабилизаторы, которые предотвращают расслоение состава, ароматизаторы и красители для цвета и запаха. Могут также использоваться деактиваторы металлов для связывания металлических продуктов износа. В свои топливные присадки «Супротек» добавляет немного фирменного трибосостава.

Как часто

Стоит ли ждать, когда все перечисленные выше неприятности станут реальностью? Вряд ли, ведь многолетние отложения могут оказаться не по силам даже самой эффективной «химии». Недаром производитель рекомендует применять очиститель топливной системы «Супротек» каждые 2,5 тысячи километров для дизелей и 2,5…8 тысяч километров для бензиновых двигателей.

Столь большой разброс связан с качеством применяемого топлива – чем оно чище, тем реже можно использовать препарат. Периодичность применения очистителя можно еще увеличить, если регулярно, при каждой заправке, использовать топливные присадки: «Супротек Апрохим SGA» или «Супротек Апрохим SDA» для бензиновых и дизельных двигателей соответственно. Эти присадки не просто действуют как облегченная версия очистителя, но и обладают рядом полезных дополнительных свойств: восстанавливающими, антикоррозионными, смазывающими. А у дизелей еще и повышают цетановое число. Для бензиновых двигателей с впрыском топлива в цилиндры применение присадки SGA перед использованием очистителя обязательно.

Топливные присадки «Супротек» (суббренд «Супротек-А-прохим») «курирует» популярный российский автоблогер Константин Заруцкий, известный по никнейму #AcademeG. Применяет сам и очень рекомендует к применению всем автомобилистам.

Куда и сколько

Технология применения очистителя предельно проста – содержимое одного баллона заливается в бак перед заправкой и разбавляется 40…60 литрами свежего топлива. Желательно качественного, с проверенной сетевой АЗС. И все: магистраль будет чистой, подача топлива в цилиндры - максимально эффективной, а возможные проблемы с топливной системой отодвинутся на долгий срок.

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