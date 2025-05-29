Как улучшить проходимость внедорожника и не попасть на штраф

Эксперт «За рулем» — о том, какие изменения в конструкцию авто разрешены законом

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Является ли установка самоблокирующегося дифференциала запрещенным изменением в конструкцию автомобиля?

Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Внесение подобных изменений допускается Техрегламентом о безопасности колесных транспортных средств, если новые компоненты прошли соответствующую оценку соответствия, что подтверждается документацией изготовителя.

Иными словами, узлы должны иметь сертификат соответствия – перед покупкой необходимо уточнить, имеется ли такой у их производителя.

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