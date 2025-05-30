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Что делать с машиной, если водитель пьян — законная альтернатива штрафстоянке

Глава ГАИ: Авто пьяного водителя могут передать пассажиру при наличии документов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Если водитель нетрезв, почему машину не передают пассажиру, у которого есть права, а отвозят на штрафстоянку?

Крис, г. Сочи

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– В соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из оснований для его задержания, то есть исключения из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранения на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Данная обеспечительная мера прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с ПДД, если причина задержания устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

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Таким образом, при нахождении на месте задержания транспортного средства лица, которое может сесть за руль вместо отстраненного от управления водителя, наличии у него при себе предусмотренных пунктом 2.1.1 ПДД документов (включая водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и, в необходимых случаях, полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца), и его согласии транспортное средство может быть передано ему.

  • О том, как правильно вести себя при проверке на трезвость алкотестером, рассказано здесь.
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«За рулем»
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 29
30.05.2025 
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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