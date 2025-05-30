Что делать с машиной, если водитель пьян — законная альтернатива штрафстоянке

Глава ГАИ: Авто пьяного водителя могут передать пассажиру при наличии документов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Если водитель нетрезв, почему машину не передают пассажиру, у которого есть права, а отвозят на штрафстоянку?

Крис, г. Сочи

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из оснований для его задержания, то есть исключения из процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), и хранения на специализированной стоянке до устранения причины задержания.

Данная обеспечительная мера прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с ПДД, если причина задержания устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку.

Таким образом, при нахождении на месте задержания транспортного средства лица, которое может сесть за руль вместо отстраненного от управления водителя, наличии у него при себе предусмотренных пунктом 2.1.1 ПДД документов (включая водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и, в необходимых случаях, полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца), и его согласии транспортное средство может быть передано ему.

О том, как правильно вести себя при проверке на трезвость алкотестером, рассказано здесь.