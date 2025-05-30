У этого Москвича было два двигателя — а второй-то зачем?

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Среди малосерийных послевоенных вариантов Москвича был АПА7 (аэродромный пусковой агрегат). Машина, созданная в 1951 году, предназначалась для электростартерного пуска авиационных двигателей воздушных судов и питания их бортовой электроаппаратуры в наземных условиях.

Помимо штатного двигателя в кузове устанавливали еще один, предназначенный для привода самолетного генератора модели ГСР9000. Этот двигатель был отрегулирован для работы в одном режиме при постоянной частоте вращения коленчатого вала. При номинальной нагрузке агрегат мог работать непрерывно три с половиной часа. А при параллельном включении генератора и двух АКБ пусковой агрегат обеспечивал отдачу тока до 1200 Ампер в течение не более трех секунд.

Штатный двигатель Москвича находился под капотом АПА‑7.
Модификация стандартного мотора мощностью 20 л.с., приспособленная для работы с генератором авиационного типа, находилась в отдельном отсеке.
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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 33
30.05.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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