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«За рулем» в июне: самые дешевые новые кроссоверы; автомобили-миллионники; почему ломаются вариаторы Москвич 3

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 6/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Автозаводы: что с локализацией?
  • Автомобилей в стране станет меньше
  • Гран-при «За рулем» 2025: вручаем автомобили читателям!
  • Шанхайский автосалон: главные новинки
  • Закон о локализации такси: как его будут обходить
  • Subaru Outback и другие

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Новые автомобили Changan: что приедет в Россию?
  • Москвич 8 выходит на рынок: семь мест и передний привод
  • Chery Tiggo 7L: что нового?
  • KGM Rexton – это же SsangYong!
  • Geely EX5: еще один электромобиль
  • Honda Vezel – с гарантией и сервисом
  • Обрусевший электромобиль Avatr 11
  • Hongqi HQ9 с претензией на место под самым солнцем

ЗР АКТИВ

  • Почему буксует гаражная амнистия
  • Основная причина ДТП – водители

ЗР ТЕСТ

  • Кроссоверы JAC JS3 и Livan X3 Pro – дешевле только б/у
  • Новая Jetta VS5 из Китая или Skoda Karoq с пробегом?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Лебедка всегда пригодится! Выбираем крепкую
  • Солнцезащитные шторки: есть ли прок?
  • Почему вымерли автомобили-миллионники?
  • Охранная система с мониторингом: плюсы и минусы

ЗР РЕСУРС

  • Москвич 3 и его вариатор
  • Минивэны до 2,5 млн рублей
  • Выбираем б/у: BMW 530; Geely Emgrand X7; Kia Sorento третьего поколения
  • Toyota RAV4: есть нюансы!
  • Парк «За рулем»: Citroen C4; Tank 300 после 35 000 км

А также:

  • ИЖ-2125 Комби на фоне зарубежных одноклассников
  • Полная история грузовика ЗИС-5
  • Subaru Leone середины 80-х годов
  • Редкая техника из Горького

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2084
01.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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