«За рулем» в июне: самые дешевые новые кроссоверы; автомобили-миллионники; почему ломаются вариаторы Москвич 3
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 6/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Автозаводы: что с локализацией?
- Автомобилей в стране станет меньше
- Гран-при «За рулем» 2025: вручаем автомобили читателям!
- Шанхайский автосалон: главные новинки
- Закон о локализации такси: как его будут обходить
- Subaru Outback и другие
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Новые автомобили Changan: что приедет в Россию?
- Москвич 8 выходит на рынок: семь мест и передний привод
- Chery Tiggo 7L: что нового?
- KGM Rexton – это же SsangYong!
- Geely EX5: еще один электромобиль
- Honda Vezel – с гарантией и сервисом
- Обрусевший электромобиль Avatr 11
- Hongqi HQ9 с претензией на место под самым солнцем
ЗР АКТИВ
- Почему буксует гаражная амнистия
- Основная причина ДТП – водители
ЗР ТЕСТ
- Кроссоверы JAC JS3 и Livan X3 Pro – дешевле только б/у
- Новая Jetta VS5 из Китая или Skoda Karoq с пробегом?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Лебедка всегда пригодится! Выбираем крепкую
- Солнцезащитные шторки: есть ли прок?
- Почему вымерли автомобили-миллионники?
- Охранная система с мониторингом: плюсы и минусы
ЗР РЕСУРС
- Москвич 3 и его вариатор
- Минивэны до 2,5 млн рублей
- Выбираем б/у: BMW 530; Geely Emgrand X7; Kia Sorento третьего поколения
- Toyota RAV4: есть нюансы!
- Парк «За рулем»: Citroen C4; Tank 300 после 35 000 км
А также:
- ИЖ-2125 Комби на фоне зарубежных одноклассников
- Полная история грузовика ЗИС-5
- Subaru Leone середины 80-х годов
- Редкая техника из Горького
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
2084
01.06.2025
Поделиться:
Оцените материал:
0