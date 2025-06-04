Камеры эволюционировали — радар-детектор стал бесполезен?

Эксперт «За рулем» подтвердил актуальность радар-детекторов для автомобилистов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что радар-детекторы больше не нужны, поскольку радары в комплексах фотовидеофиксации уже не используются?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Тип комплексов зависит от региона. В Москве и Подмосковье преимущественно устанавливаются безрадарные камеры, которые измеряют скорость по видеоряду. Радар-детектор против таких бессилен.

Однако мобильные камеры остались классическими, с радарной частью . Дело в том, что безрадарные измерители скорости требуют стационарной установки со строгой фиксацией кадра на дороге. Поэтому для передвижных комплексов, которые ставятся в произвольном месте и выставляются «от руки», необходим радар.

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О том, с охранится ли необходимость в радар-детекторах, если комплексы контроля начнут отслеживать среднюю скорость, рассказано тут.