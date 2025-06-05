Что нужно, чтобы мотор прошел миллион километров? Рассказываем!

Эксперт «За рулем» назвал основные признаки двигателя-миллионника

В новом номере журнала «За рулем» эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин задаются вопросом: куда пропали двигатели-миллионники? Ведь о машине, мотор которой проходит многие сотни тысяч км без капремонта, автомобилисты, казалось бы, не перестали мечтать.

Но на поверку всплывает много «но». Во-первых, оказывается, что миллионники – во многом химера из серии «раньше было лучше». Таких двигателей реально было очень мало! Каким же должен быть мотор, чтобы пройти миллион?

Редкие примеры настоящих миллионников – Mерседесы W123 и W124. Цепь мерседесовского М102 – весьма солидных размеров. Известен случай, когда широкие шейки и кулачки обеспечили пробег свыше 1,4 млн км

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Двигатель-миллионник – это очень просто. Никаких технических изысков в нем нет. Рабочий объем – 2–3 литра, число цилиндров – 4–6, без наддува. Мощность – сравнительно невысокая, степень сжатия – умеренная. Чугунный блок цилиндров обеспечивает высокую жесткость и долгое соблюдение правильной геометрии цилиндров. Коленчатый вал – полнопротивовесный, с широкими коренными и шатунными шейками.

Поршни с большой площадью юбки и толстыми поршневыми кольцами обеспечивают высокую ходимость коренных и шатунных подшипников и снижают давление на стенку цилиндра. Толстые поршневые кольца имеют хорошую упругость и долго противостоят залеганию. А высокий жаровой пояс у поршня позволяет снизить тепловую нагрузку на кольца. Привод ГРМ – цепной. Число клапанов на цилиндр – два или четыре.

Наличие гидрокомпенсаторов зазоров обеспечивает долгое невмешательство в двигатель, что повышает его долговечность. Нужны, кроме того, доведенные до ума системы питания и зажигания, исключающие любые виды аномального сгорания. Система охлаждения должна быть объемом с ведро, а еще лучше – двухведерной с могучим объемным радиатором.

Почему таких больше не делают и какие современные моторы ходят дольше других? Об этом – в июньском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Эпитафия миллионникам» из журнала «За рулем» № 06 за 2025 год.