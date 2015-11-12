Тюнинг: Не думай о секундах (ВИДЕО и ФОТО-БОНУС)

Четыре и восемь, пять и ноль, шесть с половиной секунд до сотни… Так ли важны эти доли для спортивного автомобиля, усомнился Вадим Никишев. Эпизоды необычного теста — на фото Георгия Садкова.

JAGUAR XKR CONVERTIBLE, MINI COOPER JCW, MERCEDES-BENZ ML63 AMG

Циферки разгонной динамики — не из головы, а из официальных технических данных. «Ягуар-XKR» с компрессорным V8 мощностью 510 л.с. разменивает сотню быстрее, чем вы успеете сосчитать до пяти. «Мерседес-Бенц ML63 AMG» с атмосферной «восьмеркой» той же мощности чуть медленнее — сказываются лишние полтонны (!) снаряженной массы и полный привод. «МИНИ-Купер JCW» в этой компании смотрится настолько же забавно, насколько вызывающе: несмотря на турбомотор в 211 л.с. и скромные 6,5 с до сотни, он претендует на симпатии, как самый драйверский. Так что их объединяет? Спорт!

Jaguar XK/R Английский суперкар продемонстрировал неожиданное проворство даже в шпильках.

«Джег» (на сленге англичан это словечко — и сокращение от «Ягуар», и «приподнятое настроение») — представитель британской спортивной школы. Длинный капот, под которым сыто урчит мощный и вместе с тем «моментный» мотор, смещенное к центру масс кресло водителя, задний привод… Это самый что ни на есть GT, «большой туризм»: выехал из Парижа после полудня, приехал в Рим до полуночи. Причем без особой усталости.

Салон Jaguar XK/R Салон необычен для классических «дже- гов», но все в нем добротно и удобно. Минус — крышу над головой пилот грозил промять шлемом, и пришлось ездить с убранной.

Другой «британец», МИНИ, не сильно проигрывает в классичности, только создан по законам другого жанра. Его крохотные предшественники участвовали в ралли, а заряженные версии пользовались популярностью среди активной молодежи. И неспроста! Современный «МИНИ-Джон Купер Уоркс» — один из самых горячих городских хэтчбеков, а на его базе с минимальными изменениями создана версия «Челлендж» для кубковыхсоревнований.

Салон Jaguar XK/R Очень изящные, а вместе с тем и прекрас- но читаемые приборы. Спидометр размечен с запасом — максималка ограничена 250 км/ч.

А что же «Мерседес»? Он большой. Он тяжелый. Он, в конце концов, вседорожник! Но — в исполнении AMG. А это значит, к нему приложили руку те самые люди, что делают пейс-кары для формулы 1 и болиды DTM.

Еще эти столь разные спорткары объединил автодром «Смоленское кольцо». Во время теста он только готовился принять первые соревнования, поэтому трасса была еще не замкнута, финишный слой асфальта отсутствовал, как и гравийные ловушки. Но даже тот участок, что мы выбрали для замеров, великолепен. Особенности новейшего кольца — трехмерность и множество ходовых поворотов. Многим российским пилотам, привыкшим к плоским и «затычным» трассам, явно придется несладко. Однако нам повезло: к испытателям ЗР примкнул Олег Петриков, который знает эту дорожку, как никто другой, и имеет опыт выступлений на европейских автодромах в Кубке «СЕАТ-Леон». Он терпеливо ждал, пока три автомобилявыберутся из перегруженной Москвы.

Mercedes-Benz ML63 AMG Слон в посудной лавке? Ну-ну! Хотя и непросто пришлось вседорожнику на трассе, но рекордсмену он проиграл лишь секунду.

Колонну возглавил «джег». Вроде бы привыкли столичные жители к «Ягуарам», но от вишневого кабриолета не могут оторвать глаз. Даже когда верх поднят. А уж стоит сложить его, да еще на ходу (можно при скорости до 16 км/ч), тут начинаешь чувствовать себя героем реалити-шоу: вот тебе улыбнулись девушки из «Ауди», вон машет мальчонка из старенького «Ситроена»… А здоровый дядька, чей «Матиз» оказался на одной стоп-линии с XKR, оглядел салон кремовой кожи и важно изрек: «У меня внутри места побольше будет!».

С точки зрения виртуальных задних пассажиров он прав. Виртуальных — потому что ни один из нас не пожелал занять галерку: даже детям дошкольного возраста там несладко, а взрослые еще и рискуют сломать шею — сзади нет подголовников. Лучше уложить туда кофр с аппаратурой и прикрыть его сеткой, которая защищает водителя и пассажира от завихрений воздуха, возникающих на разрешенных правилами скоростях.

Салон Mercedes-Benz ML63 AMG Высоко сижу, далеко гляжу. В обычной жизни это благо, на кольце же ухудшает чувство автомобиля и излишне нагру- жает вестибулярный аппарат.

Вот еще одно достоинство «Ягуара». Репутация бренда всем известна, внешность шикарна и настолько красноречиво отражает возможности машины, что дорожные хамы и провокаторы рядом с ней себя не проявляют. Едешь шестьдесят в час — и никто не осмелится побеспокоить назойливым сигналом.

На МИНИ-JCW тоже можно ездить спокойно. Наверное. У нас не получалось — уж больно заводной, чертенок! При троганье с холостых мотор проявляет недовольство, поэтому приходится постоянно бодрить его напольной педалью газа. В целом ощущение, будто сидишь в гоночной «кабинке»: шумно, тряско, перед глазами основной рабочий инструмент — тахометр. Привычные клавиши заменили тумблерами, и поначалу непроизвольно ищешь «включатели» «массы» и стартера. На самом деле двигатель пускается кнопкой: МИНИ оборудован системой бесконтактного доступа, которая затрудняет жизнь лишь тем, что порой забываешь переложить ключ-брелок из одних джинсов в другие.

Салон Mercedes-Benz ML63 AMG К инструментарию «Мерседеса» не придраться.

«Джонька», как его любя называют в сообществе MINI-people, в городе как рыба в воде. Втиснуться на узкое парковочное место — легко! Встроиться с примыкающей в динамичный поток, не создав помех, — еще проще. Поначалу пугали дорожные неровности, но, оказывется, малыш обладает относительно неплохой геометрической проходимостью. А тряска… Проездив сезон на «Астре ОРС», воспринимаешь жесткую подвеску как должное.

Замыкает колонну «Мерседес». В его салоне чувствуешь себя расслабленно, а на виляющего хвостом «джоньку» смотришь несколько свысока. Вентиляция сидений, климатконтроль, отличная шумоизоляция перемещают в другой мир, где нет места суете и спешке. При напряженных обгонах ML63 AMG с легкостью настигал МИНИ, но такие маневры напоминали о физической реальности лишь показаниями оптитронных приборов.

MINI Cooper JCW Самый маленький, самый доступный и самый заводной. Насладиться юркой машинкой в полной мере помогает ручная коробка передач: отличный тренажер для младших кузовных серий.

Вот мы и на «Смоленском кольце». Выезд на трассу — пока всего лишь укатанный песок, поэтому проще всего водителю «Мерседеса». МИНИ с его малой тягой на низах проскакивает сложный участок ходом, «Ягуар» крадется последним. Справились!

Даже сейчас, на фоне строительных работ и незаасфальтированных участков, понимаешь: для скоростных заездов эта трасса — лучшее, что у нас есть и может появиться в ближайшие несколько лет. В качестве мерного участка выбрали дистанцию длиной в километр от поворота Т7 до поворота Т13 (см. схему). Тут есть шикана, пологий левый с подъемом в гору, правый с докрутом и после спуска — финишная прямая.

Салон MINI Cooper JCW Все под рукой; сиденья, хотя и кажутся игрушечными, отлично держат в виражах. Пожурим лишь за неудобную ручку для регулировки наклона спинки.

Олег Петриков сначала сел в «Мерседес» и попросил дать ему время, чтобы почувствовать машину. Система стабилизации включена, но подвеска и автомат — в спортивном режиме. С хрипловатым ревом белоснежная махина сорвалась с места и, поднимая облачка пыли на внутренней стороне поворотов, скрылась за перегибом трассы. Приноровившись, пилот отказался от помощи электроники, но избавиться от навязчивого сервиса нельзя: в «Мерседесе» знают цену автомобилю, а главное — помнят о бесценности человеческой жизни.

Вот тут беспощадная реальность дала о себе знать. Огромная инерция заставляет интенсивно пользоваться тормозами, чтобы в повороте не «поплыла» передняя ось. Открыть газ пораньше, чтобы задние колеса помогли довернуть? О чем вы — система стабилизации на страже! Вдобавок ко всему вседорожник ощутимо кренится, невзирая на доработанную AMG подвеску, а руль откровенно пустоват. Но, тем не менее, первый результат есть: лучшее время полукруга — 40,21 с.

Салон MINI Cooper JCW Спидометр-блюдце, показания которого пилоту оценивать труднова- то, ругать не будем — в гонке на него не смотришь. А тахометр прямо перед глазами. Это — «пять»!

«Я снова-внова-снова с Элли! Эй-гей-гей-го!» — песенка Страшилы из Изумрудного города вертится в голове, когда пересаживаешься в МИНИ-JCW. Забияка будто создан для гоночного трека! Малый вес, оружейная четкость шестиступенчатой механики и потрясающее чувство дороги нагоняют волны адреналина. Петриков улыбнулся до ушей: управлять этой «зажигалкой» одно удовольствие. Тут и картинговая отзывчивость, и напористая динамика, и… И заметная недостаточная поворачиваемость, увы. В этом особенность настройки немецких (МИНИ сейчас проектируют в БМВ, не забыли?) хот-хэтчей: перестраховка, не к гонке будь помянута. В итоге «джонька» пролетел трассу за 40,69 с, почти полсекунды уступив «Мерседесу».

Много это или мало? В качестве ориентира на трассу выгнали «Ягуар». Повадками он радикально отличается от конкурентов: отличное шасси, задний привод и незаурядный силовой агрегат под управлением гонщика вывели британский спорткар в лидеры. Причем как по абсолютному результату (39,23 с, то есть на секунду быстрее «референсного» AMG!), так и по нюансам управляемости. Пускай у кабриолета меньшая жесткость кузова и большая по сравнению с купе масса — даже в версии Convertible «джег» атакует повороты с поразительным проворством, позволяя «открыться» еще до апекса. Причем оба «британца» могли бы показать и лучший результат, но монопривод на старте по скользкому технологическому асфальту заведомо уступает вседорожнику.

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И кто же победил? Начнем с третьего места. Фанфары, барабанная дробь!.. На подиум с достоинством поднимается «Мерседес-Бенц ML63 AMG». У него не худшее время, но на гоночной трассе вседорожник, даже оспортивленный, чувствует себя, как «МИНИ-Купер JCW» на проселке. «Джоньке» мы и присудили второе место по результатам заездов: проиграть всего полсекунды автомобилю, который почти в два с половиной раза мощнее, не обидно. А лидером стал «Ягуар-XKR Convertible»: он не только быстрее всех преодолел мерный участок, но и восхитил изысканной управляемостью. Хотя, если бы у нас был облегченный «МИНИ-Купер JCW Челлендж»…

Трасса «Смоленское кольцо» Трасса «Смоленское кольцо»

В скором будущем трасса «Смоленское кольцо» примет этапы чемпионата страны по автомобильным кольцевым гонкам. Тест же проходил, когда строительство еще продолжалось, поэтому задействовали участок от поворота Т6 до поворота Т13. Там уже лежал черновой слой асфальта, пригодный для испытаний. Впечатлениями делится Вадим Крючков:

«Видеть прекрасный, но недостроенный автодром — одно, ездить даже по усеченному кольцу — совсем другое. Стартую на „МИНИ-Купере“ от поворота Т6. Бросок сцепления, пробуксовка. Одну за одной натыкаю передачи. Вторая, третья... Оп! Короткое торможение, вниз на вторую и почти в отсечке штурмую „змейку“ Т7 — Т8 — Т9. Снова короткий разгон — и на тягун Т10 налево вверх. Гребня и перекладки направо не видно. Страхуюсь, торможу пораньше и перехожу на вторую передачу. А вот и дуга Т11. Скорость вроде бы небольшая, но машину стаскивает наружу поворота. Противно поют передние покрышки. Плавнее, плавнее. Отпускаю МИНИ почти до обочины. Сцепление шин с дорогой восстановлено. Разгон с горочки давит на психику. Надо побыстрее, но пройти вираж Т12 с полным газом не решаюсь: здесь можно крепко убраться. Лишь на его апексе наконец-то наступаю „в пол“. Широкий прямик иду на высшей передаче. Езда без вилюшек расслабляет. Потом понимаю, что тормозить перед Т13, где расположен наш финиш, придется с максимальной скорости. Делать это лучше не в последний момент...

Такой дорожки в России еще не было. Классно! Очень хотелось бы сюда вернуться. Мечтаю проехать полный круг, когда на нем уложат правильное покрытие. И не наскоком, а с тренировками. Трассу быстро не раскусишь — нужно поездить под руководством опытного наставника».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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Олег ПЕТРИКОВ, мастер спорта, пилот команды Team Russia, участник Еврокубка «СЕАТ-Леон»:

«Мерседес» что с отключенной, что с активированной системой стабилизации едет практически одинаково. Электроника допускает небольшой доворот задней оси под сброс газа, это позволяет выходить из виража с «прямыми» передними колесами. Но на кольце главное достоинство AMG — мощный мотор. Ждать от вседорожника, пусть и заряженного, отточенной управляемости бессмысленно.

МИНИ совершенно другой, особенно на контрасте с «Мерседесом». Разгон хорош, при этом автомобиль откликается на каждое движение рулем — заправлять его в повороты одно удовольствие. Недочеты — в длинных дугах «джонька» долго «провозит» переднюю ось, что усложняет выход из виража. А уж по пилотированию, по остроте управления он самый заводной — машина для драйва!

«Ягуар» не так импульсивен, но благодаря лучшей поворачиваемости претендует на высшее звание. Он чутко отзывается на команды пилота и радует разгонной и тормозной динамикой. Она просто сумасшедшая! А благодаря настройкам шасси и классической компоновке «джег» чуть ли не сам ввинчивается в поворот. С отключенной стабилизацией ехать лучше, она не душит мотор на выходе, но из-за пробуксовки теряется время на старте.

Подрулевые лепестки на «Мерседесе» и «Ягуаре» — по большому счету баловство. После пилотирования гоночного «СЕАТа-Леон» с такой же схемой переключения передач на гражданских машинах слишком заметны запаздывания откликов и нежелание понижать ступени.

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, кандидат в мастера спорта, заведующий отделом спорта и тюнинга ЗР:

До чего же хорош «Ягуар»! Не ждал от него особой прыти. Здоровенный кабриолет с коробкой-автоматом и благородной внешностью в чисто британском стиле... Его назначение — пускать пыль в глаза, а не мчать по трассе. И вдруг на дорожке он легко расправился с явным фаворитом. В тех поворотах, где кабриолет классической компоновки стоял как влитой, «МИНИ-Купер» уже вовсю пищал передними покрышками. Образно говоря, «Ягуар» — грация семейства кошачьих, за которой скрывается сила, а МИНИ — вертлявость беспокойного щенка. Обе машины — классные «зажигалки», но для людей разного темперамента.

Стихия «Мерседеса» — обычные российские дороги и проселки. Здесь практичный, вместительный, комфортабельный и быстрый полноприводник сразу же ставит на место обоих соперников-«спортсменов» — и тряский МИНИ, и прожорливый «Ягуар». Последний, кстати, выжигает 60-литровый бак за 300 верст с небольшим! Для меня, как водителя, оптимальный вариант общения со всей троицей таков: с удовольствием прохватил бы три сотни километров от столицы до гоночной трассы на «Мерседесе», зная, что в боксах уже дожидаются «Ягуар» и МИНИ.

ВИДЕО: Jaguar XKR Convertible, MINI Cooper JCW, Mercedes-Benz ML63 AMG

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