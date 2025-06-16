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Вы не поверите, но этот телефон решает все задачи водителя!

Разбираемся, как смартфон из обычной «звонилки» превратился в полноценного «бортового ассистента» водителя

Вспомните: еще пару лет назад мы просто вставляли смартфон в держатель и ехали по своим делам. Сегодня без него ни заправиться, ни построить маршрут, ни музыку под настроение включить. Смартфон перестал быть просто набором полезных фишек и превратился в полноценный инструмент управления автомобилем. Причем удобство гаджетов вышло на такой уровень, что их просто не замечаешь. А они, тем временем, работают.

Только вот смартфон смартфону рознь. Пока одни водители гонятся за громкими новинками, другие выбирают технику по принципу практичности. Без громких обещаний из пресс-релизов и маркетингового глянца на упаковке. Зато стабильно, предсказуемо, по делу – такую, как смартфон TECNO CAMON 40. Этот смартфон уверенно справляется с задачами, когда это действительно важно: в пробке, на трассе, да и в принципе везде.

Давайте выясним, на что способен этот компактный и при этом весьма производительный гаджет.


Умный – но без лишних «понтов»

Производитель мобильной техники из Гонконга TECNO выпустил серию CAMON 40 – линейку смартфонов, которая кажется специально создана для тех, кто проводит много времени за рулем. Всего в серии четыре модели, но нас интересуют две наиболее практичные – CAMON 40 и CAMON 40 Pro. Обе получили тонкий корпус, яркий AMOLED-дисплей и камеру с сенсором от Sony и оптической стабилизацией. Такого арсенала уже хватает, чтобы уверенно снимать в движении: госномера, документы, дорожные ситуации и т.д. Камеры во всей линейке достойные, а различия – в дополнительных фишках. Базовый CAMON 40 является универсальным и доступным вариантом для повседневных поездок. А вот CAMON 40 Pro добавляет более изогнутый безрамочный дисплей и повышенную пылевлагозащиту ШЗ 68.69 – это удобно, если за рулем вы проводите значительную часть своей жизни. Пыли, грязи и влаги этот аппарат не боится.

Модель

Ключевые характеристики

Кому рекомендовано

CAMON 40

- 6,78" AMOLED-дисплей (120 Гц)

- Процессор Helio G100 Ultimate

- 256 ГБ+12 ГБ | 256 ГБ+8 ГБ

- Камера 50 МП с OIS

- Аккумулятор 5200 мАч, зарядка 45 Вт

- Толщина корпуса: 7,3 мм

- Основная камера 50 МП

- сенсор SONY LYT-700C, 1 мкм, f/1.88, 1/1.56”, OIS, 23 мм, PDAF, 2К/30,

Ультраширокоугольная камера 8 МП

- сенсор GC08A8, 1/4”, 1.12 мкм, EIS, 111.40 (14 мм), PDAF, 2К/30, макро 3 см,

Датчик FlashSnap

Вспышка 2 диода

-Фронтальная камера 32 МП, сенсор Hi 3231Q, 1/3.1”, f/2.2, FF, 2К/30

- Рейтинг IP66

Подходит водителям, которые ценят баланс между стилем и функциональностью. Отлично справляется с повседневными задачами, а камера с сенсором от Sony и оптической стабилизацией позволяет снимать четкие фото и видео даже на ходу.

Подойдет тем, кому приходится часто фиксировать что-то по дороге или просто нравится делиться важными моментами с близкими.

Имеет рейтинг IP66 – полная защита от пыли и сильных струй холодной воды (выдерживает 10-часовой ливень).

CAMON 40 Pro

- Процессор Helio G100 Ultimate

- 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ

- Камера 50 МП с OIS

- Аккумулятор 5200 мАч, зарядка 45 Вт

- Толщина корпуса: 7,3 мм

- 6,78" изогнутый AMOLED-дисплей (120 Гц)

- Основная камера 50 МП

- сенсор SONY LYT-700C, 1 мкм, f/1.88, 1/1.56”, OIS, 23 мм, PDAF, 2К/30,

- Ультраширокоугольная камера 8 МП, сенсор GC08A8, 1/4”, 1.12 мкм, EIS, 111.40 (14 мм), PDAF, 2К/30, макро 3 см

Датчик FlashSnap

Вспышка 2 диода

-Фронтальная камера 50 МП, сенсор JN1, 1/2.76”, f/2.4, PDAF, 2К/30, автофокус по глазам

Рейтинг IP68/IP69

Для тех, кто часто использует смартфон в сложных погодных условиях. Благодаря защите от пыли и воды с рейтингом IP68/IP69 и прочному корпусу, устройство подходит для активных пользователей.

Благодаря 6,78-дюймовому AMOLED-дисплею с разрешением 2436×1080 пикселей и пиковым уровнем яркости до 1300 нит CAMON 40 Pro обеспечивает четкое отображение карт и маршрутов даже при ярком солнечном свете, что особенно важно для водителей. Мощный аккумулятор на 5200 мА·ч емкостью 5200 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяют не бояться разрядки в дороге и быстро пополнять заряд во время коротких остановок.

Отдельного внимания заслуживает искусственный интеллект TECNO AI в CAMON 40. Важно, что он не пытается то и дело напоминать о себе в самый неподходящий момент, а просто делает вашу поездку комфортнее и безопаснее. Например, ИИ-ассистент Ella, работающий на базе фирменного TECNO AI, дает возможность управлять телефоном голосом. Это значит, что вы можете задавать команды и получать ответы, не отвлекаясь от дороги и не теряя концентрации за рулем.

Благодаря интеграции с сервисами Яндекса достаточно одной голосовой команды, чтобы Ella проложила маршрут от точки А до точки Б. Так что забудьте о ручном вводе адресов и переключениях (например, из звонков в карты, из музыки в сообщения и обратно). Теперь все можно сделать голосом через ассистента, не отвлекаясь от дороги. Скажите: «Элла, проложи маршрут до дома» – и маршрут запускается в Яндекс Навигаторе. Или «Позвони Маше», и звонок пошел, без лишних клацаний по экрану.

Кнопка One-Tap позволяет быстро открыть камеру в режиме Flashsnap, чтобы быстро захватить объект в движении с помощью двойного нажатия, а также позвать умного ассистента Ella длительным нажатием. Первое действие можно настроить под себя и назначить другую функцию для быстрого доступа (фонарик, запись звука, активация бесшумного режима и т.п.), а вот вызов умного ассистента длительным нажатием — неизменный. отвечать на звонки или прокладывать маршрут одним касанием.


С функцией Телефонный помощник поездки становятся еще удобнее: шумоподавление исключает фоновый шум, функция «сводка звонков» сохранит в блокнот ключевые моменты диалога, а AI-автоответчик гарантирует, что вы не пропустите важный звонок. Если вам нужно поговорить с человеком на другом языке, ваш ИИ-ассистент поддерживает перевод звонков в реальном времени.

Согласны, звучит как магия. Но на деле все работает интуитивно понятно и легко, как будто ваш смартфон был заранее настроен под вашу поездку. Просто нажмите, и технологии сделают все за вас, чтобы вы могли сосредоточиться на дороге.

Когда телефон не в сети, но все равно работает как надо

Редко кто вспоминает про качество связи, пока она есть. Но как только ты сворачиваешь с трассы и оказываешься в какой-то глухомани, с ходу вспоминаешь, что даже самый дорогой смартфон может терять сеть. И дело тут не в тарифе или отдаленности сотовых вышек. У большинства пользователей связь пропадает из-за банальных вещей – антенны перекрываются креплением, корпус плохо экранирует сигнал, либо система просто не рассчитана на активное использование гаджета в движении. А бывает, просто не все смартфоны делают акцент на применении последних технологий и поддержку всех соединений.

В серии CAMON 40 конструкция сразу учитывает особенности использования в автомобиле: антенны расположены так, чтобы качество связи не проседало даже при установке смартфона в держатель. Также обе модели оснащены поддержкой VoLTE и 4G LTE-Advanced, что обеспечивает стабильную голосовую связь и высокую скорость передачи данных.

Навигационные модули A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou обеспечивают точное определение вашего местоположения как в городе, так и на трассе. Пригодится, когда нужно будет срочно сориентироваться на местности – будь то плотная городская застройка или бескрайняя трасса, где важно не сбиться с маршрута и вовремя найти ближайшую заправку или кафе.

Камера – не для лайков, а по делу

Не все снимают свои путешествия, чтобы отчитаться в соцсетях. Иногда нужно просто что-то зафиксировать здесь и сейчас: схему ДТП, повреждение бампера, товарную накладную. Камера в CAMON 40 выдает стабильную картинку с нормальным уровнем резкости даже при плохом освещении. Сенсора Sony LYT-700C с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией изображения с головой хватит для того, чтобы сделать кадр, который можно потом показать инспектору, отправить шефу или сохранить к себе в галерею.


С датчиком FlashSnap в CAMON 40 больше не нужно просить семью или друзей «не дышать» при съемке. Система ловит резкость с первого раза, даже если все вокруг постоянно находится в движении. Смазанные лица и как бы сбегающие из кадра объекты остались в прошлом. FlashSnap срабатывает мгновенно: когда важно запечатлеть «героя», который решил на трассе «поиграть в шашки», в момент неожиданного торможения перед красным на перекрестке или при резком маневре на парковке – смартфон успеет запечатлеть все четко и без размытия.


Кстати, сам процесс съемки тоже не требует возни: открыл, навел, нажал – готово! Индикатор записи виден, так что роликов из серии «Ой, это, что ли, видео?!» в вашем смартфоне не будет точно. Едем дальше.

Звук, который «вытянет» даже древнюю магнитолу

Dolby Atmos является не менее полезной фичей, когда речь заходит о музыке в дороге. Подключите смартфон по Bluetooth или через AUX – и вот уже скромная аудиосистема начинает звучать почти как BOSS-овские колонки. И таки-да, Dolby Atmos не сделает из «Приоры» Концертный зал имени Чайковского, но объем и четкость звука станут заметны сразу: басы не «бубнят», мидбас держит тонус, а вокал не теряется (кто понял, тот понял).

Рабочий лайфхак: лучше отключите эквалайзер в магнитоле и настройте звук прямо на смартфоне. Так акустика салона раскрывается чище – особенно на скорости, когда в обычных условиях все сливается в гул. Здесь этого не происходит: звук остается четким и сбалансированным.

Адекватный подход к ремонту и обслуживанию

Гарантийный срок у всех моделей серии CAMON 40 составляет 24 месяца. Потому что техника, как ни крути, иногда ломается. Это факт. Но важнее другое – что происходит после. TECNO выбрали нормальный человеческий подход: в фирменных сервисных точках вам обеспечат экспресс-ремонт за 2 часа. А если вы далеко, устройство отремонтируют и доставят обратно.

И нет, это не какая-то VIP-опция с платной подпиской. Это просто адекватное отношение бренда к своей работе и к людям. Согласитесь, уверенность в том, что, случись что со смартфоном, вопрос решится, дорогого стоит. Но в вашем случае все бесплатно и по гарантии.

Логичный вывод без громких лозунгов

Пока вы дочитали этот текст, в вашей голове, скорее всего, уже возник образ смартфона, с которым можно ехать хоть в Калининград, хоть на Камчатку, хоть на край света. Чтобы не тормозил, держал сеть, снимал четко и всегда «приводил» вас домой. Такой, чтобы чтобы еще и без рук управлять было можно!

Мы не будем вас уговаривать – просто задумайтесь, какой именно смартфон вам нужен сегодня. А потом посмотрите, как близко к этому образу оказались TECNO CAMON 40 & TECNO CAMON 40 Pro. Если вы часто находитесь в дороге, цените в вещах ясность и не любите возиться со сложными опциями, то, скорее всего, он вам подойдет. Если не часто – подойдет тоже. Потому что ничего лишнего. Потому что работает.

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