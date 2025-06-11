Залил и забыл: как выбор топлива влияет на работу двигателя?

Пройдите наш тест и узнайте, как отличить качественное топливо от «фастфуда»

Еще Альберт Эйнштейн говорил: «Самая большая глупость – делать то же самое и надеяться на другой результат». С машиной это правило также работает. Если годами заливать в машину некачественное топливо, не стоит потом удивляться, что двигатель начал капризничать.

Хотите, чтобы движок служил долго, не терял в мощности и не «пожирал» бензин аки голодный дикий зверь? – Тогда настало время для небольшого ликбеза. Разобраться в топливе проще, чем кажется. А этот квиз покажет, правильно ли вы «кормите» свою «ласточку», или настала пора сменить заправку.

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