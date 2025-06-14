Как саморез использовать при ремонте автомобиля — еще один вариант

Читатель «За рулем» восстановил крепеж пластиковой детали с помощью самореза

Еще лет десять назад на моем автомобиле Hyundai Elantra третьего поколения при отворачивании сломался «под корень» болтик, крепящий защитный кожух аккумуляторной батареи к корпусу воздушного фильтра.

Высверливать остаток болта из металлической втулки, залитой в пластмассовом корпусе фильтра, рискованно: можно повредить пластмассу. Покупать новую деталь казалось не совсем разумным, даже по ценам того времени.

Восстановил фиксацию кожуха с помощью обычного самореза, вкрученного в упругую пластмассу бобышки на корпусе фильтра. За все годы кожух аккумулятора снимался не один раз, соединение многократно разбиралось и собиралось, но по-прежнему сохраняет работоспособность.

Ну а когда (и если) в будущем резьба в пластмассе все-таки разобьется, можно будет применить саморез диаметром побольше.

Ремонтный саморез, крепящий защитный кожух аккумуляторной батареи к корпусу воздушного фильтра.

В. Раков, г. Москва

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