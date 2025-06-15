Эти КАМАЗы готовили для гоночных треков

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«За рулем» вспомнил спортивную историю грузовиков КАМАЗ-5425С

Интересной спортивной вехой в истории КАМАЗа было создание двух гоночных грузовиков КАМАЗ-5425С.

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В 1988 году они приняли участие в чемпионате Европы по кольцевым гонкам на седельных тягачах.

Двухосные машины получили турбодизели V8, форсированные до 380–400 л.с., а также элементы аэродинамического обвеса.

Максимальная скорость тягачей составила 150 км/ч. Занять высокие места тогда не удалось, но опыт казался многообещающим.

КАМАЗ-5425С
КАМАЗ-5425С
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Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О технических особенностях гоночного прототипа КрАЗ-5450 рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 2485
15.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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