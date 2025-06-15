Эти КАМАЗы готовили для гоночных треков
«За рулем» вспомнил спортивную историю грузовиков КАМАЗ-5425С
Интересной спортивной вехой в истории КАМАЗа было создание двух гоночных грузовиков КАМАЗ-5425С.
В 1988 году они приняли участие в чемпионате Европы по кольцевым гонкам на седельных тягачах.
Двухосные машины получили турбодизели V8, форсированные до 380–400 л. с., а также элементы аэродинамического обвеса.
Максимальная скорость тягачей составила 150 км/ч. Занять высокие места тогда не удалось, но опыт казался многообещающим.
КАМАЗ-5425С
К сожалению, грядущий развал страны рассудил иначе.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
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- О технических особенностях гоночного прототипа КрАЗ-5450 рассказано здесь.
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Фото:из архива «За рулем»
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15.06.2025
Фото:из архива «За рулем»
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