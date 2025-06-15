Одно неверное движение — и ваша машина загорится: важное напоминание

«За рулем» объяснил разницу между типами соединения элементов в электротехнике

Случай из зарулевской практики. Далекому от техники человеку попали в руки обогревающие накидки на сиденья, состоящие из двух отдельных частей (c одинаковым числом нагревательных элементов) – на подушку и на спинку сиденья.

По ошибке он подключил их не последовательно, как того требовала инструкция, а параллельно.

Изменилась ли потребляемая мощность относительно указанной на упаковке?

Если сопротивление каждой части накидки обозначить как R, то при рекомендуемом последовательном соединении сопротивление всего изделия будет 2R, а при параллельном – R/2.

Мощность определяется как отношение квадрата напряжения к сопротивлению нагрузки: Р = U²/R. При разных способах соединения частей напряжение питания неизменно, а сопротивление различается в четыре раза. Во столько же раз вырастет и мощность. Итогом стали прожжённые джинсы.

Об особенностях работы многоэлектродных свечей зажигания рассказано тут.