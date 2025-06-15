Одно неверное движение — и ваша машина загорится: важное напоминание

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«За рулем» объяснил разницу между типами соединения элементов в электротехнике

Случай из зарулевской практики. Далекому от техники человеку попали в руки обогревающие накидки на сиденья, состоящие из двух отдельных частей (c одинаковым числом нагревательных элементов) – на подушку и на спинку сиденья.

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По ошибке он подключил их не последовательно, как того требовала инструкция, а параллельно.

Изменилась ли потребляемая мощность относительно указанной на упаковке?

Если сопротивление каждой части накидки обозначить как R, то при рекомендуемом последовательном соединении сопротивление всего изделия будет 2R, а при параллельном – R/2.

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Мощность определяется как отношение квадрата напряжения к сопротивлению нагрузки: Р = U²/R.При разных способах соединения частей напряжение питания неизменно, а сопротивление различается в четыре раза. Во столько же раз вырастет и мощность. Итогом стали прожжённые джинсы.

  • Об особенностях работы многоэлектродных свечей зажигания рассказано тут.

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Фото:Ozon
Количество просмотров 1426
15.06.2025 
Фото:Ozon
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