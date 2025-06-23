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Как оспорить результаты продувки алкотестером — проверили новый способ

Глава ГАИ разъяснил порядок прохождения освидетельствования на опьянение

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Инструкция Минздрава № 933н требует, чтобы водителя «продували» два раза. Инспектор сделал это только один раз и сразу составил акт. Можно ли оспорить результаты? Если можно, как отменить решение суда о лишении прав?

К.В., г. Сыктывкар

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Судя по вашему вопросу, решение о привлечении вас к ответственности было вынесено судом по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения сотрудником Госавтоинспекции в соответствии со статьей 27.12 КоАП РФ, которое проводится в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1882.

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В то же время упомянутое вами повторное исследование выдыхаемого воздуха, проводимое при положительном результате первого исследования через 15–20 минут после него, осуществляется в рамках другого процессуального действия – медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Правовым основанием для него является статья 27.12.1 КоАП РФ, а порядок проведения действительно устанавливается приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н.

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Таким образом, повторное исследование выдыхаемого воздуха при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения сотрудником Госавтоинспекции не требуется, следовательно, не усматривается и оснований для его оспаривания и обжалования вынесенного судом решения.

  • О том, как инспекторы ГАИ «вычисляют» пьяных водителей, рассказано здесь.
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«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 1580
23.06.2025 
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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