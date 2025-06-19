Новый Москвич 3 или кроссовер с пробегом — 4 отличных варианта

Эксперт Виноградов рассказал про четыре подержанных кроссовера за 2 млн рублей

Москвич 3 сегодня является одним из самых доступных кроссоверов на рынке. Хорошо оснащенный автомобиль с турбомотором и вариатором обойдется примерно в 2 миллиона рублей.

Можно ли за эти деньги найти что-то интересное на вторичном рынке? Да, и в нашей подборке четыре неплохих варианта. Относительно свежих и совершенно другого класса. Мы расскажем, на что стоит обратить внимание и какие модификации лучше выбрать.

Ford Kuga

За 2 миллиона можно найти Ford Kuga второго поколения последних лет выпуска (2018-2019 годов). Больше всего в продаже представлено машин с атмосферным мотором 2.5 мощностью 150 л.с. В целом это очень надежный агрегат. Который, к тому же, можно заправлять 92-м бензином.

Качество краски и металла Ford Kuga отменное. При отсутствии некачественного кузовного ремонта переживать о коррозии не стоит.

Но про хорошую динамику стоит забыть. Как и про полный привод – с этим мотором у Куги только передние ведущие колеса.

Если хочется полный привод, то можно найти машину с турбомотором 1.5 той же мощности. Этот Ecoboost тоже надежен, но кое-какие слабости у него есть. При покупке стоит принудительно поменять водяной насос. Поломка его электромеханической части нередко приводит к перегреву.

Обязательно проверьте, нет ли хрипа из динамиков при включении медиасистемы. Если есть, нужна перепрошивка.

Автомат у Куги 6-ступенчатый модели 6F35. Эта коробка очень чувствительна к чистоте масла. Так что пренебрегать заменой жидкости каждые 60 тысяч км не стоит, чтобы не довести до дорогостоящего ремонта гидроблока. Если соблюдать регламент, автомат вряд ли потревожит раньше 300 тысяч км.

Kia Sorento Prime

Kia Sorento Prime за 2 миллиона будет на один-два года старше, чем Куга.

Первым свой товарный вид теряет хром, точнее пластик с хромовым покрытием.

В продаже представлено немало автомобилей с бензиновым двигателем 2.4 с непосредственным впрыском. Для него характерны слабости всех «непосредственных» моторов. Это образование нагара на впускных клапанах и сильная чувствительность к качеству топлива. Бывают случаи отказа фазорегулятора. При покупке стоит сразу отрегулировать зазоры в клапанах – гидрокомпенсаторов у этого двигателя нет.

Также встречается турбодизель 2.2 мощностью 200 л.с. У этого мотора низкий ресурс шкива коленвала и свечей накаливания. Все это лучше поменять сразу после покупки.

Кожа руля и обивка сидений плохо переносят большой пробег. Также со временем начинаются сбои работы медиасистемы.

Шестиступенчатый автомат А6MF2, который устанавливался в паре с бензиновым мотором 2.4, очень чувствителен к чистоте жидкости. Менять ее нужно каждые 50 тысяч км. С турбодизелем работает восьмиступенчатый автомат. Регламент обслуживания у него тот же.