7500 км с большим китайским седаном — первые впечатления

Опубликован отчет по эксплуатации Hongqi H5 2024 года выпуска

Hongqi H5, 2.0T (218 л. с.), А8

Изготовитель – FAW, КНР

– FAW, КНР Год выпуска – 2024

– 2024 В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025 года

– с апреля 2025 года Пробег на момент отчета – 7500 км

В нашем парке поселился по-настоящему большой седан – пятиметровый Hongqi H5. В максимальной комплектации Deluxe такой сегодня стоит 5 млн рублей.

Пока автомобиль только набирает первые тысячи километров, и единственное замечание таково: шумоизоляция колесных арок могла бы быть получше.

А вот похвалить есть за что. Например, за шасси: Н5 довольно точно идет по дуге и еще лучше чувствует себя на скоростной автостраде.

Удивил и расход топлива: в среднем, я укладываюсь в 9 л/100 км. Неплохо для седана массой почти две тонны!

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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