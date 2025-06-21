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7500 км с большим китайским седаном — первые впечатления

Опубликован отчет по эксплуатации Hongqi H5 2024 года выпуска

Hongqi H5, 2.0T (218 л. с.), А8

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  • Изготовитель – FAW, КНР
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 7500 км

В нашем парке поселился по-настоящему большой седан – пятиметровый Hongqi H5. В максимальной комплектации Deluxe такой сегодня стоит 5 млн рублей.

Пока автомобиль только набирает первые тысячи километров, и единственное замечание таково: шумоизоляция колесных арок могла бы быть получше.

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А вот похвалить есть за что. Например, за шасси: Н5 довольно точно идет по дуге и еще лучше чувствует себя на скоростной автостраде.

Удивил и расход топлива: в среднем, я укладываюсь в 9 л/100 км. Неплохо для седана массой почти две тонны!

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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Виноградов Александр
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 7720
21.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Hongqi H5

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