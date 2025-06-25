Итоги форума Used Cars Forum – 2025: рынок подержанных автомобилей в России

Свежие цифры и инсайды с Used Cars Forum – 2025, который прошел в Москве 19 июня.

Used Cars Forum – 2025 стал девятым ежегодным сбором экспертов, дилеров, айтишников, банкиров и других заинтересованных во вторичном авторынке специалистов.

Рынок подержанных автомобилей: цифры, которые удивляют

За первые пять месяцев 2025 года россияне купили 2,27 миллиона легковых автомобилей с пробегом. Для сравнения: новых машин за тот же период продано в 5,1 раза меньше! То есть на каждый новый автомобиль приходится пять «бывалых».

Вторичный рынок слегка подрос – плюс 1% к прошлому году. Но сегмент самых привлекательных машин «до 7 лет» просел на 5%, а его доля снизилась до 18% (раньше было не менее 20%). В основном же, рынок держится на «старичках»: 72% всех подержанных авто в России – это машины старше 10 лет. Самые популярные среди «молодых» – от 3 до 6 лет (15%), чуть реже встречаются 7–9-летние (10%), а «свежачок» до 3 лет – это всего 3% рынка.

Прогнозы: оптимисты, пессимисты и реалисты

Агентство «Автостат» считает, что к концу года россияне купят 5,86 млн подержанных машин – это на 3% меньше, чем в 2024-м. В самом мрачном сценарии рынок просядет до 5,62 млн (-7%), а если всё сложится удачно – останемся на уровне прошлого года (6,03 млн).

Почему спрос падает?

Спрос на подержанные автомобили в 2025 году падает, несмотря на рост объявлений (+22% к маю 2024-го). Спрос не поспевает за предложением: он снизился аж на 30%. Причины банальны и болезненны: высокая ключевая ставка, дорогие кредиты, депозиты под 20% и выше (люди предпочитают копить, а не тратиться на машины), ожидание возвращения ушедших брендов и снижения ставок. Дилеры почти перестали выкупать машины у частников, предпочитая комиссию. Из-за этого процесс выбора и продажи затягивается, а кредитов на вторичку стало выдаваться меньше. На рынке усилилась конкуренция с новыми китайскими моделями, и даже каналы коммуникации меняются на глазах.

Сколько лет живет машина в одной семье?

Средний срок владения легковым автомобилем в России – 7,5 лет. Lada держит марку: ее покупают и меняют примерно раз в 8,3 года. Массовые иномарки «стареют» быстрее – средний срок вырос с 6,4 до 7,4 года за последние три года. Премиум-сегмент живет на скорости: такие авто меняют каждые 5,7 года, а альтернативный импорт и китайские бренды только подогревают этот процесс.

Автокредиты: что изменится в 2025 году?

В течение 2025 года Центробанк планирует внедрить в процесс выдачи автокредитов как минимум четыре изменения. Обсуждение этих новшеств идет уже не первый месяц, однако на данный момент некоторые подвижки все же появились, поведал Евгений Маркин (Газпромбанк).

Как может измениться законодательно процесс выдачи автокредитов?

Изменения ожидаются практически на каждом этапе финансирования кредитного автомобиля (заявка – решение – выдача кредита – выдача автомобиля).

Первое (на этапе оформления заявки) – теперь обязательное подтверждение дохода заемщика по целевым автокредитам банки будут требовать в 100% случаев. Внедрение новшества ожидалось с 1 октября 2025 года, однако сейчас обсуждается вопрос о возможном переносе решения на первое полугодие 2026 года.

Второе (на этапе принятия решения банком) – уже с 1 июля 2025 года вводится ограничение доли кредитов заемщикам с высоким ПДН (более 50%). Для банков вводится ограничение на выдачу макропруденциальных лимитов (они могут составлять не более 25% от общего количества).

Третье – с 1 сентября 2025 года законодательно вводится запрет навязывания «допов» при продаже товаров, работ, услуг.

С этой же даты должно вступить в силу и четвертое новшество – холдирование средств при выдаче кредита (в том числе и целевого, каковым является покупка машины) на 4-48 часов до перечисления дилеру.

Параллельный импорт: кто на коне?

В 2024 году физлица ввезли в Россию 150 тысяч новых и 400 тысяч подержанных автомобилей параллельным импортом. В 2025-м этот поток только растет, несмотря на пошлины и утильсбор. Крупные клиенты предпочитают брать машины в салонах, а те, кто хочет приобрести автомобиль за 2–3 млн рублей, находят выгоду в «привозе». Оптимальный импорт – машины от 2,5 млн рублей, 3-5 лет, с двигателем до 3 литров. Всё, что старше и дешевле, выгоднее искать внутри страны, а за мотор свыше 3 литров придется доплатить почти 3,3 млн рублей.

Китайские машины из такси: страшно, но выгодно?

Эксперты отмечают: китайские автомобили после такси с пробегом 200–300 тысяч км часто обходятся без капитального ремонта. Запчасти есть, стоят недорого, простаивать не приходится. После такси такие машины могут уйти в экономсегмент, другой таксопарк или к перекупам. Все чаще на рынок попадают авто, изъятые лизинговыми компаниями: если 20% машин в парке простаивают, бизнес становится нерентабельным.

Форум – это не только цифры

На Used Cars Forum – 2025 обсуждали не только рынок, но и программы производителей, тренды в финансировании, оптимизацию расходов дилеров. Были и тайные покупатели, и круглые столы, и советы, как избежать кассового разрыва.

Если считаете эту информацию полезной для себя – есть смысл побывать в следующем году на Used Cars Forum!