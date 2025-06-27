В России выпускают автокомпоненты мирового уровня — и даже больше, чем вы думаете!
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какие автокомпоненты, производимые сегодня в России, можно назвать конкурентоспособными?
Ответ эксперта
Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:
– Прежде всего – относительно простые: кузовные детали, стекла, выхлопные системы, несложные пластиковые и резинотехнические изделия, элементы шасси и тому подобное. У нас выпускают хорошие шины.
Кроме того, благодаря зарубежным компаниям, занимавшимся локализацией производства с начала 2000‑х, в России появились современные заводы по производству сложных узлов – например, двигателей или сидений.
А вот трудности до сих пор есть с высокоточным и высококультурным производством (например, гидромеханических автоматов) и электроникой, включая базирующиеся на ней компоненты (блоки управления, дисплеи, светодиодную светотехнику, точные датчики и так далее).
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