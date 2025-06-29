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Для каких «пассажиров» был предназначен этот транспорт?

«За рулем» рассказал о прототипе фургона КАвЗ‑5982 для перевозки лошадей

Опытный фургон КАвЗ5982 для перевозки шести лошадей построили на Курганском заводе в 1978 году, применив шасси серийного ЗИЛа.

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Кузов был разделен на три отсека. Передний и задний – для лошадей, средний – для конюха, ветврача и тренера. Отсек над крышей кабины вмещал примерно 300 кг сена. В фургон лошади попадали по выдвигающимся трапам.

К Олимпиаде изготовили два десятка таких фургонов, а позднее – еще дюжину для нужд конной милиции.

КАвЗ‑5982 — олимпийский коневоз
КАвЗ‑5982 — олимпийский коневоз
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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 27
29.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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